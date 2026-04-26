O τουρισμός σε stress test: Πώς η Ελλάδα αντέχει τις διαδοχικές κρίσεις
Συνεργασία και υποδομές το «κλειδί» για την επόμενη μέρα του τουρισμού όπως ανέφερε από το φόρουμ των Δελφών η αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ Αγάπη Σμπώκου
Υψηλότερα τόσο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσο και με τα διεθνή τουριστικά μεγέθη κινήθηκε για το 2025 ο ελληνικός τουρισμός με τις προβλέψεις για το 2026 να παραμένουν μέχρι στιγμής στον «αέρα», δεδομένων της ρευστής κατάστασης στο γεωπολιτικό πεδίο όπου οι συνθήκες αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Παρόλ’ αυτά, ο ελληνικός τουρισμός έχει επιτύχει τα τελευταία 15 χρόνια των διαδοχικών κρίσεων και μάλιστα σε πολλαπλά μέτωπα – χωρίς να αφήνουν επαρκή χρόνο για επιστροφή στην κανονικότητα- να επιδείξει σημαντικές αντοχές όπως ανέφερε από το φόρουμ των Δελφών η Αγάπη Σμπώκου, αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσων (ΣΕΤΕ) και της Marketing Greece και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου PHĀEA.
Σημειώνεται εδώ ότι με βάση τα στοιχεία από την τελευταία έκδοση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τον απολογισμό του 2025 σε διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο:
•Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών το 2025 παγκοσμίως έφτασαν τα 1,52 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση +4% ή σχεδόν 60 εκατομμύρια περισσότερους επισκέπτες σε σχέση με το 2024 και το 2019.
•Σε επίπεδο περιοχών, η Ευρώπη, ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, κατέγραψε 793 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες, αύξηση +4% σε σχέση με το 2024 και +6% περισσότερους από το προ-πανδημίας έτος 2019.
•Σε αυτό το πλαίσιο, ο ελληνικός τουρισμός είχε συγκριτικά μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία με τις διεθνείς αφίξεις τουριστών (εξαιρουμένων των επιβατών κρουαζιέρας) το 2025 να ανέρχονται σε 37,9 εκατ., αυξημένες κατά +5,6% σε σχέση με το 2024. Ταυτόχρονα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (χωρίς κρουαζιέρα) αυξήθηκαν κατά +9,7% και ανήλθαν σε 22,5 δισ. ευρώ.
