Πωλητήρια για σπίτια με έτοιμο Airbnb και εισόδημα: Πώς περάσαμε από το «φωτεινό και γωνιακό» στο «έτοιμο προς εκμετάλλευση»
Εκατοντάδες καταχωρήσεις σε πλατφόρμες αγγελιών που διαφημίζουν πωλήσεις σπιτιών ως έτοιμες επιχειρήσεις πριν εφαρμοστούν τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Ακίνητα που μέχρι χθες πωλούνταν ως κατοικίες σήμερα βγαίνουν στην αγορά ως έτοιμες… επιχειρήσεις! Με μια γρήγορη ματιά στις αγγελίες, γίνεται σαφές ότι η λέξη «Airbnb» έχει αντικαταστήσει περιγραφές όπως «φωτεινό», «γωνιακό» ή «οικογενειακό». Το ζητούμενο δεν είναι πλέον πώς είναι το σπίτι, αλλά πόσα αποδίδει. Και όσο τα νέα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, η αγορά κινείται με έντονο ρυθμό, σε ένα μεταβατικό καθεστώς που θυμίζει παράθυρο ευκαιρίας.
Η εικόνα είναι ενδεικτική: αγγελίες ακινήτων σε Κουκάκι, Μοναστηράκι, Παγκράτι, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν περιορίζονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, προβάλλουν ξεκάθαρα τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μέσω Airbnb, συχνά με διατυπώσεις όπως «ιδανικό για επένδυση», «έτοιμο προς εκμετάλλευση» ή «με υψηλή πληρότητα». Σε αρκετές περιπτώσεις, η έμφαση μεταφέρεται πλήρως στην απόδοση.
Ενδεικτικά, σε αγγελία για διαμέρισμα 42 τ.μ. στην Καλλιθέα, το ακίνητο προβάλλεται ρητά ως «ιδανικό για μετατροπή σε Airbnb», με έμφαση όχι στην κατοικία αλλά στην επενδυτική του αξιοποίηση. Σε άλλη περίπτωση, στο κέντρο της Αθήνας, διαμέρισμα 92 τ.μ. διαφημίζεται ως «ιδανικό για Airbnb» με δυνατότητα φιλοξενίας έως 6 ατόμων, δείχνοντας καθαρά ότι η τουριστική χρήση προηγείται της κατοικίας.
Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι αγγελία στη Νεάπολη Αθηνών, όπου δεν πωλείται απλώς ακίνητο, αλλά ολόκληρη η δραστηριότητα: το διαμέρισμα συνοδεύεται από εξοπλισμό, διαχωρισμό χώρων για εκμετάλλευση και -το πιο εντυπωσιακό- αναφορά ότι περιλαμβάνεται και το profil στην πλατφόρμα Airbnb, με δηλωμένη απόδοση περίπου 7%. Πρόκειται για ξεκάθαρη μετατροπή του ακινήτου σε πακέτο επιχείρησης.
Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε πλατφόρμες αγγελιών εμφανίζονται εκατοντάδες καταχωρήσεις που σχετίζονται άμεσα με Airbnb, με ακίνητα από 15 τ.μ. έως 130 τ.μ. να προωθούνται με βάση τη δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από μικρά studios στο ιστορικό κέντρο έως ολόκληρα κτίρια, η αγορά έχει γεμίσει με επιλογές που απευθύνονται καθαρά σε επενδυτές.
Οι περιγραφές δεν μιλούν για «ήσυχη γειτονιά» ή «οικογενειακή κατοικία», αλλά για «απόδοση», «πληρότητα», «έτοιμη εκμετάλλευση» και «τουριστική ζήτηση». Το ακίνητο μετατρέπεται σε financial asset. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των αγγελιών είναι ένα: το ακίνητο παρουσιάζεται ως «Airbnb-ready».
Επενδυτικές πωλήσειςΑντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και σε οργανωμένες επενδυτικές πωλήσεις. Σε ακίνητο στο Μοναστηράκι πωλούνται τρία διαμερίσματα μαζί, πλήρως επιπλωμένα και «άμεσα διαθέσιμα προς εκμετάλλευση» ως Airbnb, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη επένδυση. Η λογική είναι ξεκάθαρη: δεν αγοράζεις ακίνητο, αγοράζεις λειτουργία.
