Οικογένεια Δράγνη: Οι ηγέτες των luxury yachts εντυπωσιάζουν με το «O’Ceanis» (pics)

Το νέο σκάφος μήκους 85 μέτρων που ναυπηγείται στο Πέραμα συνδυάζει βιώσιμες λύσεις με πολυτελή εμπειρία. Θα διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης, πολυτελείς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και πλήρως πιστοποιημένο ελικοδρόμιο