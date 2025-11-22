Οικογένεια Δράγνη: Οι ηγέτες των luxury yachts εντυπωσιάζουν με το «O’Ceanis» (pics)
Το νέο σκάφος μήκους 85 μέτρων που ναυπηγείται στο Πέραμα συνδυάζει βιώσιμες λύσεις με πολυτελή εμπειρία. Θα διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης, πολυτελείς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και πλήρως πιστοποιημένο ελικοδρόμιο

Στη στρατηγική συνεχούς ανάπτυξης επενδύει Golden Yachts, συμφερόντων της οικογένειας του Πάρη Δράγνη.

Μετά την επιτυχημένη αποκάλυψη του 60 μέτρων «O’Madeleine» στο Monaco Yacht Show, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική και σχεδιαστική καινοτομία, συνδυάζοντας βιώσιμες λύσεις με πολυτελή εμπειρία.

Το υπό ναυπήγηση στο Πέραμα «O’Ceanis», μήκους 85 μέτρων, προγραμματισμένο για παράδοση το 2027, ενσωματώνει υβριδικό σύστημα πρόωσης, πολυτελείς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, beach club, sundeck και πλήρως πιστοποιημένο ελικοδρόμιο, αντανακλώντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για διαρκή ποιοτική εξέλιξη και ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον διεθνή χώρο του yachting.

