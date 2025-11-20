Κυκλική Οικονομία και Καινοτομία: Πώς ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης δίνει δεύτερη ζωή στο πλαστικό
Βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο είναι η βέλτιστη αξιοποίηση τόσο πρωτογενών, όσο και ανακυκλωμένων υλικών, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα σε κάθε τελικό προϊόν
Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ενισχύει συστηματικά τη μετάβασή του σε ένα πλήρως βιώσιμο και κυκλικό μοντέλο παραγωγής, υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις, καινοτόμα έργα και ολοκληρωμένες πρακτικές κυκλικής οικονομίας.
Την περίοδο 2021–2024, μέσω της πλατφόρμας In The Loop, ο Όμιλος ενσωμάτωσε περισσότερους από 51.000 τόνους ανακυκλωμένων υλικών σε νέα βιώσιμα προϊόντα — ποσότητα που αναμένεται να ξεπεράσει τους 60.000 τόνους έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 1.152 MWh σε 21.055 MWh, σημειώνοντας άνοδο 1.727%, ενώ περαιτέρω ανάπτυξη έχει ήδη προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν το 10% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Ομίλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεών και των προϊόντων της εταιρείας.
Στον Όμιλο, η κυκλική οικονομία δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά έναν ολιστικό τρόπο λειτουργίας. Ενσωματώνεται σε κάθε στάδιο της παραγωγής — από τον βιώσιμο σχεδιασμό προϊόντων, την επιλογή και διαχείριση πρώτων υλών, μέχρι τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και την ανάπτυξη λύσεων με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο αντίκτυπο.
