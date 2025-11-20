Κυκλική Οικονομία και Καινοτομία: Πώς ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης δίνει δεύτερη ζωή στο πλαστικό

Βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο είναι η βέλτιστη αξιοποίηση τόσο πρωτογενών, όσο και ανακυκλωμένων υλικών, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα σε κάθε τελικό προϊόν