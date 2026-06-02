Bloomberg: Το σχέδιο της Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη μέλη απέναντι στην ενεργειακή κρίση
Bloomberg: Το σχέδιο της Κομισιόν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη μέλη απέναντι στην ενεργειακή κρίση
Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόταση που επεξεργάζεται η Koμισιόν προβλέπει ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούν να διαθέτουν ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,3% του ΑΕΠ τους για ενεργειακές δαπάνες εκτός των περιορισμών που επιβάλλει το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η πρόταση που επεξεργάζεται η Koμισιόν προβλέπει ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούν να διαθέτουν ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,3% του ΑΕΠ τους για ενεργειακές δαπάνες εκτός των περιορισμών που επιβάλλει το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
Το μέτρο θα λειτουργεί ως μια ειδική «ρήτρα διαφυγής», παρόμοια με εκείνη που είχε εγκριθεί στο παρελθόν για τις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της πρότασης εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία και ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
Επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδος του πληθωρισμού
Η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επιβραδύνει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στον υψηλότερο πληθωρισμό από το 2023.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,9% το 2026, έναντι 1,4% το 2025, ενώ η εκτίμηση είναι κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν δημοσιευθεί τον Νοέμβριο. Για το 2027, οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω, με τον ρυθμό ανάπτυξης να τοποθετείται στο 1,2%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το μέτρο θα λειτουργεί ως μια ειδική «ρήτρα διαφυγής», παρόμοια με εκείνη που είχε εγκριθεί στο παρελθόν για τις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της πρότασης εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία και ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.
Επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδος του πληθωρισμού
Η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επιβραδύνει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στον υψηλότερο πληθωρισμό από το 2023.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,9% το 2026, έναντι 1,4% το 2025, ενώ η εκτίμηση είναι κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν δημοσιευθεί τον Νοέμβριο. Για το 2027, οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω, με τον ρυθμό ανάπτυξης να τοποθετείται στο 1,2%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα