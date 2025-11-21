Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για τη γαλλική Aluminium Dunkerque
Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για τη γαλλική Aluminium Dunkerque
Η εταιρεία είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου της ΕΕ, καθώς η AIP εξετάζει πώληση ή χρηματιστηριακή εισαγωγή της μονάδας στο Ντανκέρκ
Η Metlen Energy and Metals βρίσκεται μεταξύ των βασικών διεκδικητών για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque Industries France, της εταιρείας που λειτουργεί το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά assets της γαλλικής αγοράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg η αμερικανική εταιρεία private equity American Industrial Partners (AIP), η οποία απέκτησε τον έλεγχο της μονάδας το 2021, εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης έπειτα από περίοδο ισχυρής οικονομικής επίδοσης και με την εταιρεία πλέον θωρακισμένη μέσω ενός πολυετούς ενεργειακού συμβολαίου με την EDF.
Η Metlen δεν είναι η μόνη ενδιαφερόμενη, καθώς μη δεσμευτικές προσφορές έχουν υποβάλει και οι διεθνείς όμιλοι Rio Tinto και Glencore. Οι τρεις εταιρείες έχουν εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον τους, τοποθετώντας την Aluminium Dunkerque στο επίκεντρο έντονου ανταγωνισμού και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της για τον κλάδο.
Όλες οι πλευρές, καθώς και η AIP, αποφεύγουν να σχολιάσουν το στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ιδιωτικές.
Το χυτήριο ειδικεύεται στην παραγωγή πλακών και κραμάτων αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές, και τον κλάδο της συσκευασίας.
Η AIP διαχειρίζεται πάνω από 16 δισ. δολάρια σε κεφάλαια private equity, και είχε αποκτήσει την Aluminium Dunkerque το 2021, αγοράζοντας αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια χρέους που συνδεόταν με το εργοστάσιο και χρησιμοποιώντας το για να εξασφαλίσει την κυριότητα από την GFG Alliance του Sanjeev Gupta, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε βαθιά οικονομική πίεση. Η εξαγορά συνέπεσε με την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, όταν τα χυτήρια αλουμινίου αντιμετώπιζαν σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητά τους.
Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της εταιρείας παίζει το δεκαετές ενεργειακό συμβόλαιο που υπεγράφη φέτος με την Electricité de France. Η συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών του εργοστασίου σε ηλεκτρική ενέργεια και επιτρέπει τη χρήση εγγυήσεων πυρηνικής προέλευσης, δίνοντας στην Aluminium Dunkerque πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλών εκπομπών. Η παράμετρος αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η ζήτηση για αλουμίνιο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αυξάνεται σταθερά, ιδιαίτερα στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών και της συσκευασίας.
Οι μνηστήρες
Το συμβόλαιο με την ΕDF
