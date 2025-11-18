Τα μηνύματα από την P-TEC και η επόμενη μέρα για τη ναυτιλία
Πώς το LNG μετατράπηκε σε γεωπολιτικό εργαλείο, γιατί η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Ε.Ε. και τι σημαίνει η συμπόρευση εφοπλιστών με την Ουάσινγκτον, η οποία έδωσε για πρώτη φορά ένα σαφές μήνυμα: Η ελληνική ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας ιδιωτικός κλάδος, αλλά μέρος της δυτικής στρατηγικής
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ ευχαρίστησε τον Eλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση που είχαν στο πλαίσιο της 6ης Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) «για την τολμηρή ηγεσία του στο θέμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία που ήθελε να κάνει τη ναυτιλία πιο ακριβή και να επιβάλει έναν παγκόσμιο φόρο άνθρακα».
Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, συνομίλησε με επτά Ελληνες πλοιοκτήτες και ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό και κομβικής σημασίας ρόλο της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον νέο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, ενώ είπε ότι «δεν μιλάμε για πράσινη μετάβαση, αλλά για προσθήκη νέων καυσίμων. Είναι δεδομένο ότι το LNG έχει μετατραπεί σε γεωπολιτικό εργαλείο».
H ναυτιλιακή βιομηχανίαΗ πρόθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) να ψηφίσει νέα μέτρα για την πράσινη μετάβαση, στην ουσία στοχοποιούσε το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ισχυρών πλοιοκτητών, μεταξύ των οποίων και Ελληνες. Για να φτάσουμε στο σημείο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο μέσα από συνεργασίες με τις ΗΠΑ υπήρξε παρασκήνιο. Η απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου να μην ακολουθήσουν τη γραμμή της Ε.Ε. στον ΙΜΟ και να ταχθούν στην ουσία με το μπλοκ των Αμερικανών, κατά των νέων μέτρων απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, στη συνεδρίαση του περασμένου Οκτωβρίου στο Λονδίνο, δεν ήταν μια παρένθεση στην ιστορία της ναυτιλιακής διπλωματίας.
