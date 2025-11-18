Τα μηνύματα από την P-TEC και η επόμενη μέρα για τη ναυτιλία

Πώς το LNG μετατράπηκε σε γεωπολιτικό εργαλείο, γιατί η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Ε.Ε. και τι σημαίνει η συμπόρευση εφοπλιστών με την Ουάσινγκτον, η οποία έδωσε για πρώτη φορά ένα σαφές μήνυμα: Η ελληνική ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας ιδιωτικός κλάδος, αλλά μέρος της δυτικής στρατηγικής