Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να γνωρίζουν διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών πριν κάνουν αίτηση
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή αίτησης του επιδόματος θέρμανσης
Περιθώριο για διορθώσεις και αλλαγές μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης που έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να μη χάσουν την επιδότηση.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, επιχειρώντας να προλάβει τα συνηθέστερα λάθη στα οποία υποπίπτουν πολλοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους. Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί να δίνουν άλλον ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς κατά την αγορά πετρελαίου και άλλο να δηλώνουν μέσα στην αίτηση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ποτέ το επίδομα.
-Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Επίδομα Θέρμανσης 2025 - 2026, ΕΔΩ.
-Οδηγός για υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση, ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
