Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Πλήθος αιτήσεων για πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα
Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση από το επίδομα θέρμανσης 2025-2026. Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση όταν πρόκειται για πολυκατοικίες
Σπεύδουν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026, προκειμένου να λάβουν από το κράτος την πρώτη δόση της προκαταβολής μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόλις μία εβδομάδα από το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν υποβληθεί 543.588 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 151.022 αφορούν τη χορήγηση επιδότησης θέρμανσης στον ηλεκτρισμό και οι 392.566 αφορούν την επιδότηση πετρελαίου και λοιπών καυσίμων.
Η σχετική προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 και την αίτηση την πλατφόρμα «myΘέρμανση» εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να λάβουν προκαταβολή έως 60% του ποσού πριν από τα Χριστούγεννα (σ.σ. στις 23 Δεκεμβρίου).
Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.
