Eurostat: Στα €18.000 ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα το 2024, προτελευταίος στην ΕΕ
Ο μέσος ετήσιος μισθός στην ΕΕ ήταν στα €39.800 το 2024, αυξημένος κατά 5,2% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat
Στα 39.800 ευρώ ανήλθε το 2024 ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με τα 37.800 ευρώ του 2023, σύμφωνα με την Eurostat.
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν, επίσης, το έντονο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών.
Στην κορυφή της κατάταξης ως προς το ύψος του μέσου ετήσιου μισθού βρίσκεται το Λουξεμβούργο με €83.000 και ακολουθούν η Δανία με €71.600 και η Ιρλανδία με €61.100.
Οι χαμηλότεροι μισθοί στην Ευρώπη καταγράφονται στη Βουλγαρία με €15.400 ευρώ, στην Ελλάδα με €18.000 ευρώ και στην Ουγγαρία με €18.500.
Η Ελλάδα παραμένει, έτσι, στην κατηγορία των χωρών της ΕΕ με τους χαμηλότερους μισθούς, με ετήσιες απολαβές που είναι τουλάχιστον οι μισές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τέσσερις φορές χαμηλότερες από τα επίπεδα του Λουξεμβούργου.
