Ο ρόλος των τραπεζών στην αξιολόγηση βιώσιμων επενδύσεων, στο 3o Συνέδριο Effective Dialogue

Η διαφάνεια και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης, αναδείχθηκαν σε κεντρικά ζητήματα για την κινητοποίηση των τεράστιων πόρων που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια για την προσαρμογή των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το «Τραπεζικό σύστημα και τη χρηματοδότηση της Πράσινης Ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 3ου συνεδρίου Effective Dialogue @ the Crossroads.

Το συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Sympraxis και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αποτελεσματικού Διαλόγου στο Stelios Foundation Conference Hall στην Πλάκα, ανέδειξε τον ρόλο του ουσιαστικού διαλόγου ως εργαλείου για τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την εταιρική υπευθυνότητα.

Το συνέδριο προσέφερε έναν γόνιμο χώρο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών γύρω από κρίσιμα θέματα όπως η κλιματική ανθεκτικότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η εταιρική υπευθυνότητα.

Στο πάνελ «Τραπεζικό Σύστημα και Χρηματοδότηση της Πράσινης Ανάπτυξης» με Συντονιστή τον Κωνσταντίνο Κατσακιώρη, C-Suite Strategy & Sustainability Advisor, Σύμβουλο Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, συζητήθηκε η συμβολή των τραπεζών στην αξιολόγηση των βιώσιμων επενδύσεων και στην κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων.

Η κα Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος, Τμήμα Οικ. Επιστήμης, Παν. Πειραιώς που συμμετείχε στο πάνελ τόνισε ανάμεσα σε άλλα ότι: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι απλώς ζήτημα χρηματοδότησης, αλλά βαθιάς αλλαγής νοοτροπίας και επιχειρηματικής κουλτούρας. Οι τράπεζες καλούνται να στηρίξουν τους πελάτες τους όχι μόνο με κεφάλαια, αλλά και με εργαλεία που επιβραβεύουν την πρόοδο σε ζητήματα διακυβέρνησης, κοινωνικής υπευθυνότητας και κυκλικότητας. Το μεγαλύτερο στοίχημα δεν είναι τα χρήματα, αλλά οι δεξιότητες- χρειαζόμαστε ανθρώπους που να κατανοούν τη βιωσιμότητα ουσιαστικά. Μόνο μέσα από συνεργασίες, όπως προβλέπει ο ΣΒΑ 17 του ΟΗΕ, μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τραπεζών και θεσμικών φορέων, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε στελέχη και ΜμΕ για μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση.»

O κος Γεράσιμος Γεωργόπουλος ,Προϊστάμενος Μονάδας Εταιρικού Δικαίου, Υπουργείο Ανάπτυξης ανέφερε: «Το θεσμικό πλαίσιο ενισχύει συστηματικά την υιοθέτηση της βιωσιμότητας, μετατρέποντάς την σε βασικό στρατηγικό στόχο. Ωστόσο είτε θεσμικά είτε εθελοντικά, η βιωσιμότητα λειτουργεί ως ο ζυγός ισορροπίας που συμβιβάζει το επιχειρηματικό κέρδος με τις πατροπαράδοτες αξίες. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα μοντέλο ανάπτυξης όπου η οικονομική ακεραιότητα συμβαδίζει με την ηθική και τον πολιτισμικό σεβασμό».

Ο κος Παναγιώτης Χαμπεσής, επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων & Αειφορίας, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, είπε από την πλευρά του ότι: «Οι Τράπεζες είναι έτοιμες να διαδραματίσουν τον κρίσιμο ρόλο στην παροχή κεφαλαίων, κινήτρων και συμβουλευτικών υπηρεσιών ενισχύοντας τη συνεχόμενη υποστήριξη προς τους πελάτες τους σε όλα τα στάδια της πράσινης μετάβασής τους, καθώς η επίτευξη του net zero σε ολόκληρη την οικονομία απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας προϋποθέτει τη δημιουργία νέων, καινοτόμων εργαλείων και συνέργειες.»



