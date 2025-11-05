Χρηματιστήριο Αθηνών: Επαιξαν ξανά άμυνα οι επενδυτές με τον MSCI στον ορίζοντα

Μερίσματα, αποτελέσματα και αξιολόγηση στην ατζέντα

Συνέρχονται οι διεθνείς αγορές μετά το τεχνολογικό σοκ

«Στο ίδιο έργο θεατές» ήταν η κατάσταση που επικράτησε στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε ξανά ισχυρές μεταβολές και απορρόφησε τους ενδοσυνεδριακούς κραδασμούς. Παρά το σταθεροποιητικό ξεκίνημα η μεταβλητότητα επανήλθε στο προσκήνιο, με τους πωλητές να ανεβάζουν ταχύτητα μετά τις 12 το μεσημέρι, οδηγώντας προσωρινά τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.000 μονάδες. Ωστόσο, στη συνέχεια οι απώλειες μηδενίστηκαν και ο ΓΔ διατηρήθηκε πάνω από το προαναφερθέν σημείο στήριξης.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (5/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε οριακά κατά 0,88 μονάδες ή +0,04% και έκλεισε στις 2.014,47 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης, με χαμηλό ημέρας τις 1.996,54 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.017,16 μονάδες. Με απόδοση +37,07% «τρέχει» εντός του 2025, το οποίο αναμένεται να είναι το πέμπτο διαδοχικό έτος ανόδου για το ΧΑ.Η Πειραιώς σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τις τραπεζικές μετοχές, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Jumbo. Αντίθετα, η Aktor ξεχώρισε στην υψηλή κεφαλαιοποίηση μετά το deal με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη σύσταση της εταιρείας «Atlantic-See LNG Trade», με στόχο τις εξαγωγές αμερικανικού LNG. Ράλι «έτρεξε» και η Cenergy Holdings, η οποία έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό και πλησίασε κοντά στα 15 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Τέταρτη μέρα ανόδου για τη Metlen, η οποία ανακτά όλο και περισσότερο από το χαμένο έδαφος, ενώ αξιόλογα ήταν τα κέρδη της Coca-Cola HBC που προσέγγισε εκ νέου τα 40 ευρώ.Όλα τα φώτα «πέφτουν» πλέον στον MSCI, καθώς απόψε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών, τα οποία προβλέπεται ότι θα φέρουν μεγάλες εισροές ή εκροές κεφαλαίων. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος (effective date) είναι η 25η Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον βασικό δείκτη (MSCI Greece Standard Index) περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo.Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα, καθαρού ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή (3,68 εκατ. ευρώ), διαπραγματευόταν σήμερα η BriQ Properties. Στο πλαίσιο του προγράμματος scrip dividend, οι μέτοχοι μπορούν να επανεπενδύσουν μέρος ή το σύνολο του μερίσματός τους. Η διαδικασία θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 20 Νοεμβρίου, το μέρισμα θα καταβληθεί στις 27 Νοεμβρίου και οι νέες μετοχές θα τεθούν προς διαπραγμάτευση την ίδια ημέρα. Αύριο (6/11) η Eurobank «κόβει» ενδιάμεσο μέρισμα 0,04681 ευρώ ανά μετοχή (170 εκατ. ευρώ), με την πληρωμή να είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου.Όσον αφορά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου των εισηγμένων, τα οικονομικά τους μεγέθη ανακοινώνουν την Πέμπτη (6/11) η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και την Παρασκευή (7/11) ακολουθεί η Alpha Bank. Την επόμενη εβδομάδα, στις 11 Νοεμβρίου σειρά έχουν η Aegean, η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και στις 13 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ και η HELLENiQ ENERGY.Την ερχόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η γερμανική Scope Ratings θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, την οποία βαθμολογεί σήμερα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook). Μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, ο αμερικανικός οίκος Fitch («BBB-» με θετικό outlook) θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του για το ελληνικό αξιόχρεο, κλείνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.Σε φάση έντονης τεχνολογικής διόρθωσης έχει περάσει η Wall Street, καθώς οι προειδοποιήσεις από κορυφαίους τραπεζίτες για υπερβολικές αποτιμήσεις οδήγησαν σε σημαντικές ρευστοποιήσεις, κυρίως σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης έχει γίνει πλέον το μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ. Μίνι αντίδραση βγάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον Dow Jones στο +0,3%, τον S&P 500 στο +0,4% και τον Nasdaq στο +0,6%. Η δημιουργία 42.000 θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και η επιστροφή σε θετικό ρυθμό για πρώτη φορά από τον Ιούλιο δίνουν τον τόνο της ανόδου.Αλλαγή σκηνικού έχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται πλέον σε θετικό έδαφος μετά τις αρχικές απώλειες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται πλέον κατά +0,1%, παρόμοια άνοδο καταγράφουν ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά +0,6%. Στο «κόκκινο» έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς ο φόβος της «φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη έριξε τις ιαπωνικές και τις κορεατικές μετοχές από τα επίπεδα ρεκόρ.