Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Kέρδη 185,8 εκατ. ευρώ με 26,1 εκατ. επιβάτες στο 9μηνο
Ισχυρή θερινή περίοδος με υψηλές επιχειρησιακές επιδόσεις και σταθερή κερδοφορία σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο
Τα επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε σήμερα (3/11) ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καταγράφοντας αύξηση σε έσοδα και επιβατική κίνηση.
Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 26,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ενώ τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 3,5% σε 526,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, 1.3% χαμηλότερο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ. Τα κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας.
