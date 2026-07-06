Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσικούς πυραύλους, μπλακ άουτ στη Σεβαστούπολη μετά από ουκρανική επίθεση
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Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσικούς πυραύλους, μπλακ άουτ στη Σεβαστούπολη μετά από ουκρανική επίθεση

Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα – Πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές στην Κριμαία

Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσικούς πυραύλους, μπλακ άουτ στη Σεβαστούπολη μετά από ουκρανική επίθεση
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Νέα νύχτα επιθέσεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, με τουλάχιστον δέκα εκρήξεις να ακούγονται στο Κίεβο μετά την προειδοποίηση για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, ενώ η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη Κριμαία βυθίστηκε στο σκοτάδι έπειτα από ουκρανικό χτύπημα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Συναγερμός στο Κίεβο για βαλλιστικούς πυραύλους

Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις συγκλόνισαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά την κήρυξη συναγερμού λόγω κινδύνου ρωσικής πυραυλικής επίθεσης.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε λειτουργία τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση της επίθεσης.

Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη μετά από ουκρανικό πλήγμα

Την ίδια ώρα, διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, μετά από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, δήλωσε ότι το μπλακ άουτ προκλήθηκε έπειτα από πλήγμα κοντά στη Σεβαστούπολη.

«Μετά από εχθρική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές κοντά στη Σεβαστούπολη, η πόλη μας έμεινε προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram.
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