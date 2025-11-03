Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αποχωρεί έπειτα από 19 χρόνια ο Γιάννης Παράσχης – Νέος CEO o Γιώργος Καλλιμασιάς

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε τη διαδοχή του Γ. Παράσχη από τον Γ. Καλλιμασιά, σηματοδοτώντας τη συνέχεια μιας επιτυχημένης στρατηγικής και την είσοδο στη νέα φάση ανάπτυξης - Ο νέος CEO αναλαμβάνει καθήκοντα από τον Φεβρουάριο 2026