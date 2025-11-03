Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αποχωρεί έπειτα από 19 χρόνια ο Γιάννης Παράσχης – Νέος CEO o Γιώργος Καλλιμασιάς
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αποχωρεί έπειτα από 19 χρόνια ο Γιάννης Παράσχης – Νέος CEO o Γιώργος Καλλιμασιάς
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε τη διαδοχή του Γ. Παράσχη από τον Γ. Καλλιμασιά, σηματοδοτώντας τη συνέχεια μιας επιτυχημένης στρατηγικής και την είσοδο στη νέα φάση ανάπτυξης - Ο νέος CEO αναλαμβάνει καθήκοντα από τον Φεβρουάριο 2026
Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή 19 ετών στο τιμόνι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ο Γιάννης Παράσχης έλαβε την απόφαση να ολοκληρώσει αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο την 31η Ιανουαρίου 2026, σε συνέχεια της λήξης της σύμβασής του, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΔΑΑ.
Eιδικότερα όπως ανάφερε ο ΔΑΑ:
«Κατά τη συνεδρίασή του την 31η Οκτωβρίου 2025, κατόπιν σχετικής εισήγησης του μετόχου πλειοψηφίας AviAlliance, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από σύσταση των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, αποφάσισε ομόφωνα την τοποθέτηση του Γιώργου Καλλιμασιά (σσ.: κεντρ. φωτ.), Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής της εταιρείας, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) του ΔΑΑ, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου του 2026.
Ο Γιάννης Παράσχης, εργάζεται στον ΔΑΑ από το 1996 και είναι ο μακροβιότερος CEO στην ιστορία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ έχει καταξιωθεί μεταξύ των πλέον διακεκριμένων προσωπικοτήτων στον χώρο των αερομεταφορών διεθνώς. Υπό την ηγεσία του, ο ΔΑΑ καθιερώθηκε ως ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, το οποίο κατέγραψε θεαματική ανάπτυξη εξυπηρετώντας 34 εκ. επιβάτες το 2025, σε συνδυασμό με εξαιρετικά επιχειρησιακά και οικονομικά αποτελέσματα.
Στο έργο του κ. Παράσχη συγκαταλέγονται η ανάδειξη του ΔΑΑ σε επιτυχημένο πρότυπο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η αποτελεσματική στρατηγική της εταιρείας σε περιόδους κρίσεων, όπως η ελληνική οικονομική κρίση και η πανδημία, η 20ετής επέκταση της περιόδου παραχώρησης, η επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, η υλοποίηση πρωτοποριακής στρατηγικής βιωσιμότητας, καθώς και ο σχεδιασμός και η έναρξη κατασκευής του έργου της επόμενης φάσης επέκτασης του αεροδρομίου.
