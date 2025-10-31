Ενέργεια: Ανεβαίνει στην ελληνική αγορά το ρεύμα, πέφτει στην Ευρώπη το φυσικό αέριο
Στα 138 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας για σήμερα Παρασκευή στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά- Στο χαμηλότερο σημείο από τον Φεβρουάριο του 2024 το φυσικό αέριο στο TTF
Δύο… αντίθετες πορείες ακολουθούν η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος και η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με την πρώτη να έχει μπει σε ανοδικό ράλι και τη δεύτερη σε…καθοδική τροχιά.
Ειδικότερα, για σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, ο μήνας φεύγει με υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή της μεγαβατώρας έχει σκαρφαλώσει στα 137,55 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 25,18% σε σχέση με χθες που ήταν στα 109,88 ευρώ/MWh, και κλείνοντας μια εβδομάδα με διαδοχικά ανοδικά «χτυπήματα». Έτσι, αν και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου η τιμή διαμορφωνόταν στα 66,24 ευρώ/MWh, σήμερα φτάσαμε στα υπερδιπλάσια επίπεδα των σχεδόν 138 ευρώ/MWh.
Κάτι που οφείλεται ασφαλώς στην κυριαρχία του φυσικού αερίου στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής και αντίστοιχα στις περιορισμένες επιδόσεις των ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, το φυσικό αέριο κατέχει ποσοστό 52,27%, οι ΑΠΕ 29,6%, οι εισαγωγές 12,14%, τα υδροηλεκτρικά 3,2%, ενώ υπάρχει και μια συμβολική συμμετοχή του λιγνίτη με 0,05%.
Όπως είναι αναμενόμενο, σε ανεβασμένο επίπεδο κινείται και η διακύμανση των τιμών για σήμερα, με τη χαμηλότερη στα 69,8 ευρώ/MWh και την υψηλότερη να σπάει το φράγμα των 300 ευρώ και να φτάνει στα 305,72 ευρώ/MWh. Υπενθυμίζεται ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες η χαμηλότερη τιμή κινείτο μεταξύ της μηδενικής και των 3 ευρώ/MWh.
