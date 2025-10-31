Ενέργεια: Ανεβαίνει στην ελληνική αγορά το ρεύμα, πέφτει στην Ευρώπη το φυσικό αέριο

Στα 138 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας για σήμερα Παρασκευή στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά- Στο χαμηλότερο σημείο από τον Φεβρουάριο του 2024 το φυσικό αέριο στο TTF