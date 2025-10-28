Φρένο από το ΣτΕ στην αναστολή ΑΦΜ για υποθέσεις φοροδιαφυγής - Οι συνέπειες της απόφασης

Αντισυνταγματική κρίθηκε η διάταξη που επέτρεπε στην ΑΑΔΕ να «παγώνει» τον ΑΦΜ φορολογουμένων, με το Ανώτατο Δικαστήριο να ζητά νέο σαφές νομικό πλαίσιο για την προστασία των επιχειρήσεων και τη συνέχιση των ελέγχων