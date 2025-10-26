Το ελληνικό σχέδιο για δημιουργία Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρώπη

Η πρόταση Πιερρακάκη ώστε να «χτιστούν» super deals, να αξιοποιηθούν 33 τρισ. που «κοιμούνται» στις ευρωπαϊκές τράπεζες και να ανοίξουν τα σύνορα για νέες επενδύσεις