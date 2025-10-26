Το ελληνικό σχέδιο για δημιουργία Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρώπη
Η πρόταση Πιερρακάκη ώστε να «χτιστούν» super deals, να αξιοποιηθούν 33 τρισ. που «κοιμούνται» στις ευρωπαϊκές τράπεζες και να ανοίξουν τα σύνορα για νέες επενδύσεις
Το ελληνικό σχέδιο για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και «περισσότερη Ευρώπη» χωρίς σύνορα βάζει στο τραπέζι η Αθήνα. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. συζητούσαν προ ημερών στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin για την ανάγκη να αλλάξει επειγόντως νοοτροπία η Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει νέα δυναμική και να αντέξει η οικονομία της στον ανταγωνισμό με ΗΠΑ και Κίνα.
Στην επίσημη ατζέντα το θέμα ήταν να αποκτήσει Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων η Ευρώπη… «όπως Αμερική», όπου ισχύει εδώ και δεκαετίες.
Το βασικό δίλημμα και ζητούμενο όμως ήταν αν οι χώρες-μέλη είναι πρόθυμες να παραχωρήσουν κομμάτια της εθνικής τους κυριαρχίας σε τομείς όπως η κεφαλαιαγορά, οι τράπεζες και οι στρατηγικές επιχειρήσεις για να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων.
Ποιο είναι το παράδοξο; Οτι σε αντίθεση με τη διστακτική στάση πολλών ομολόγων του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αν και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιας περιφερειακής χώρας όπως η Ελλάδα με πλήρως κατακερματισμένη οικονομία, στην οποία κατά 98% κυριαρχούν οι μικρές ή εξαιρετικά μικρές επιχειρήσεις, ήταν εξ αυτών που υπερθεμάτισαν ότι για να προχωρήσει η Ευρώπη χρειάζεται μεγάλους παίκτες χωρίς σύνορα, δηλαδή επιχειρήσεις «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές» που θα πρωταγωνιστούν σε πανευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα – και όχι μόνο εντός συνόρων ως εθνικοί πρωταγωνιστές στις χώρες τους.
Φαντάζει οξύμωρο, αλλά ενώ στη χώρα μας -εδώ και δεκαετίες- όροι όπως «μετασχηματισμός» και «μεγέθυνση» των επιχειρήσεων, επιχειρηματικοί γάμοι, συμπράξεις, συνέργειες, συγχωνεύσεις και εξαγορές φάνταζαν σαν άγνωστες λέξεις κενές περιεχομένου, ο Κυρ. Πιερρακάκης πρόβαλε ως παράδειγμα και επιχείρημα την Ελλάδα!
