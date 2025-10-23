Ανάκαμψη στη Wall Street – Αισιοδοξία ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι

«Θα χρειαστεί ένας πραγματικά μεγάλος αρνητικός παράγοντας για να αποτρέψει τη Fed από νέες μειώσεις», ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμα της.Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management, οι προοπτικές για περαιτέρω ράλι στηρίζονται στις προσδοκίες μείωσης επιτοκίων, στη σταθερή κερδοφορία των εταιρειών και στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι τυχόν πισωγυρίσματα στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας ή αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της τεχνολογικής ανόδου θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέα κύματα μεταβλητότητας στο χρηματιστήριο.Σημειωτέον ότι ερευνα της 22V Research έδειξε ότι 45% των επενδυτών αναμένουν θετική αντίδραση της αγοράς μετά τον δείκτη τιμών καταναλωτή, έναντι 26% που προβλέπουν πτώση. Παράλληλα, 61% θεωρούν ότι ο πληθωρισμός κινείται σε τροχιά φιλική προς τη Fed – ένδειξη αυξανόμενης αισιοδοξίας.Σε επίπεδο μετοχών, η Tesla ανέκαμψε πλήρως από την πτώση που είχε ακολουθήσει τα αποτελέσματα τριμήνου, οδηγώντας την άνοδο στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ενώ τα ενεργειακά χαρτιά ενισχύθηκαν μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.Ευφορία επίσης στις επιχειρήσεις κβαντικών υπολογιστών μετά από δημοσίευμα της WSJ που υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα να αποκτήσει μετοχικά μερίδια σε εταιρείες του κλάδο. Έτσι, οι μετοχές των IonQ, Rigetti Computing και D-Wave Quantum αποκόμισαν σημαντικά κέρδη.Ανοδικά κινήθηκαν και οι Big Tech, με έμφαση στον κλάδο των ημιαγωγών που ανησυχεί για την αντιπαράθεση με την Κίνα, όπως οι Nvidia και η Broadcom.Κέρδη και για την Honeywell International, που κατέγραψε την καλύτερη συνεδρίαση από τον περασμένο Απρίλιο, μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για το 2025, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του βιομηχανικού και τεχνολογικού της σκέλους.Αντίθετα, η Molina Healthcare υποχώρησε περισσότερο από 20% μετά την τρίτη διαδοχική μείωση της πρόβλεψης κερδών της χρονιάς λόγω αυξημένων ιατρικών δαπανών, ενώ οι απογοητευτικές επιδόσεις ώθησαν καθοδικά και τις μετοχές της IBM και της Super Micro Computer.Πτώση σημείωσε και η T-Mobile US, παρότι πρόσθεσε περισσότερους συνδρομητές από το αναμενόμενο, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για το αυξημένο κόστος και τη μελλοντική κερδοφορία της.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο