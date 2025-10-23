Ανάκαμψη στη Wall Street – Αισιοδοξία ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι
Ανάκαμψη στη Wall Street – Αισιοδοξία ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι
Κέρδη στους δείκτες με ώθηση από τα τεχνολογικά χαρτιά και την αποκλιμάκωση ΗΠΑ–Κίνας, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία πληθωρισμού, ποντάροντας σε νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed
Με κέρδη έκλεισε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τους δείκτες να καλύπτουν το χθεσινό χαμένο έδαφος, καθώς οι επενδυτές έδειξαν να παραβλέπουν τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο του ράλι των πετρελαϊκών τιμών στον πληθωρισμό. Θετικό αντίκτυπο είχε και η προοπτική αποκλιμάκωσης της εμπορικής έντασης ΗΠΑ και Κίνας, καθώς ανακοινώθηκε επισήμως η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 46.734 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,58% στις 6.738 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,89% φτάνοντας τις 22.941 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 3,99% και του 2ετούς στο 3,48%.
Ο δείκτης S&P 500 πλησίασε τα ιστορικά του υψηλά, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου.
Η ανάκαμψη στους δείκτες τροφοδοτήθηκε από την ελπίδα ότι οι δύο ηγέτες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν έναν νέο εμπορικό πόλεμο, παρά το γεγονός ότι οι χθεσινές πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος μελετά νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας προβλημάτισαν την αγορά.
Παρά τις εντάσεις, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η άμεση επικοινωνία με τον Σι είναι ο μόνος τρόπος για να λυθούν οι χρόνιες διαφορές που αφορούν τους δασμούς, τις εξαγωγές, τη γεωπολιτική ασφάλεια ακόμη και το εμπόριο ναρκωτικών φαιντανύλης.
Σε κάθε περίπτωση παρά την αυξημένη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδυτές παραμένουν πρόθυμοι να «αγοράσουν στις πτώσεις», εμπιστευόμενοι τη δυναμική των αμερικανικών επιχειρήσεων, κάτι που φάνηκε και σήμερα.
«Οι αποτιμήσεις είναι το κύριο επιχείρημα των “αρκούδων”, όμως η επίμονη διάθεση των επενδυτών να αγοράζουν σε κάθε διόρθωση έχει κάνει ακόμη και τους πιο απαισιόδοξους να επανεξετάσουν τις προβλέψεις τους», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Πλέον η αγορά στρέφει το ενδιαφέρον της στην αυριανή ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, η δημοσίευση των οποίων καθυστέρησε περίπου δυο εβδομάδες λόγω του συνεχιζόμενου shutdown.
Οι προβλέψεις θέλουν τον δομικό CPI (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) να αυξάνεται κατά 0,3% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, διατηρώντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,1%. Ωστόσο, αν τα στοιχεία κινηθούν εντός προβλέψεων, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, οι επενδυτές θα θεωρήσουν ότι ανοίγει ο δρόμος για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed, την ερχόμενη εβδομάδα, δεδομένης και της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας.
«Η Fed εστιάζει περισσότερο στην απασχόληση, οπότε δεν αναμένουμε τον αυριανό CPI να αλλάξει την απόφαση για μείωση επιτοκίων», εξήγησε η Έμιλι Μπάουερσοκ Χιλ της Bowersock Capital Partners, προβλέποντας ακόμη δύο μειώσεις έως το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με την JPMorgan, υπάρχει 65% πιθανότητα ο δείκτης S&P 500 να κινηθεί ανοδικά μετά τη δημοσίευση του CPI, ακόμη κι αν τα στοιχεία δείξουν υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στη χαλαρή νομισματική πολιτική.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 46.734 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,58% στις 6.738 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,89% φτάνοντας τις 22.941 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 3,99% και του 2ετούς στο 3,48%.
Ο δείκτης S&P 500 πλησίασε τα ιστορικά του υψηλά, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου.
Η ανάκαμψη στους δείκτες τροφοδοτήθηκε από την ελπίδα ότι οι δύο ηγέτες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν έναν νέο εμπορικό πόλεμο, παρά το γεγονός ότι οι χθεσινές πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος μελετά νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας προβλημάτισαν την αγορά.
Παρά τις εντάσεις, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η άμεση επικοινωνία με τον Σι είναι ο μόνος τρόπος για να λυθούν οι χρόνιες διαφορές που αφορούν τους δασμούς, τις εξαγωγές, τη γεωπολιτική ασφάλεια ακόμη και το εμπόριο ναρκωτικών φαιντανύλης.
Σε κάθε περίπτωση παρά την αυξημένη μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδυτές παραμένουν πρόθυμοι να «αγοράσουν στις πτώσεις», εμπιστευόμενοι τη δυναμική των αμερικανικών επιχειρήσεων, κάτι που φάνηκε και σήμερα.
«Οι αποτιμήσεις είναι το κύριο επιχείρημα των “αρκούδων”, όμως η επίμονη διάθεση των επενδυτών να αγοράζουν σε κάθε διόρθωση έχει κάνει ακόμη και τους πιο απαισιόδοξους να επανεξετάσουν τις προβλέψεις τους», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Πλέον η αγορά στρέφει το ενδιαφέρον της στην αυριανή ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, η δημοσίευση των οποίων καθυστέρησε περίπου δυο εβδομάδες λόγω του συνεχιζόμενου shutdown.
Οι προβλέψεις θέλουν τον δομικό CPI (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) να αυξάνεται κατά 0,3% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, διατηρώντας τον ετήσιο ρυθμό στο 3,1%. Ωστόσο, αν τα στοιχεία κινηθούν εντός προβλέψεων, παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, οι επενδυτές θα θεωρήσουν ότι ανοίγει ο δρόμος για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed, την ερχόμενη εβδομάδα, δεδομένης και της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας.
«Η Fed εστιάζει περισσότερο στην απασχόληση, οπότε δεν αναμένουμε τον αυριανό CPI να αλλάξει την απόφαση για μείωση επιτοκίων», εξήγησε η Έμιλι Μπάουερσοκ Χιλ της Bowersock Capital Partners, προβλέποντας ακόμη δύο μειώσεις έως το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με την JPMorgan, υπάρχει 65% πιθανότητα ο δείκτης S&P 500 να κινηθεί ανοδικά μετά τη δημοσίευση του CPI, ακόμη κι αν τα στοιχεία δείξουν υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στη χαλαρή νομισματική πολιτική.
«Θα χρειαστεί ένας πραγματικά μεγάλος αρνητικός παράγοντας για να αποτρέψει τη Fed από νέες μειώσεις», ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμα της.
Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management, οι προοπτικές για περαιτέρω ράλι στηρίζονται στις προσδοκίες μείωσης επιτοκίων, στη σταθερή κερδοφορία των εταιρειών και στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι τυχόν πισωγυρίσματα στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας ή αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της τεχνολογικής ανόδου θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέα κύματα μεταβλητότητας στο χρηματιστήριο.
Σημειωτέον ότι ερευνα της 22V Research έδειξε ότι 45% των επενδυτών αναμένουν θετική αντίδραση της αγοράς μετά τον δείκτη τιμών καταναλωτή, έναντι 26% που προβλέπουν πτώση. Παράλληλα, 61% θεωρούν ότι ο πληθωρισμός κινείται σε τροχιά φιλική προς τη Fed – ένδειξη αυξανόμενης αισιοδοξίας.
Σε επίπεδο μετοχών, η Tesla ανέκαμψε πλήρως από την πτώση που είχε ακολουθήσει τα αποτελέσματα τριμήνου, οδηγώντας την άνοδο στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ενώ τα ενεργειακά χαρτιά ενισχύθηκαν μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.
Ευφορία επίσης στις επιχειρήσεις κβαντικών υπολογιστών μετά από δημοσίευμα της WSJ που υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα να αποκτήσει μετοχικά μερίδια σε εταιρείες του κλάδο. Έτσι, οι μετοχές των IonQ, Rigetti Computing και D-Wave Quantum αποκόμισαν σημαντικά κέρδη.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι Big Tech, με έμφαση στον κλάδο των ημιαγωγών που ανησυχεί για την αντιπαράθεση με την Κίνα, όπως οι Nvidia και η Broadcom.
Κέρδη και για την Honeywell International, που κατέγραψε την καλύτερη συνεδρίαση από τον περασμένο Απρίλιο, μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για το 2025, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του βιομηχανικού και τεχνολογικού της σκέλους.
Αντίθετα, η Molina Healthcare υποχώρησε περισσότερο από 20% μετά την τρίτη διαδοχική μείωση της πρόβλεψης κερδών της χρονιάς λόγω αυξημένων ιατρικών δαπανών, ενώ οι απογοητευτικές επιδόσεις ώθησαν καθοδικά και τις μετοχές της IBM και της Super Micro Computer.
Πτώση σημείωσε και η T-Mobile US, παρότι πρόσθεσε περισσότερους συνδρομητές από το αναμενόμενο, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για το αυξημένο κόστος και τη μελλοντική κερδοφορία της.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Global Wealth Management, οι προοπτικές για περαιτέρω ράλι στηρίζονται στις προσδοκίες μείωσης επιτοκίων, στη σταθερή κερδοφορία των εταιρειών και στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι τυχόν πισωγυρίσματα στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας ή αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της τεχνολογικής ανόδου θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέα κύματα μεταβλητότητας στο χρηματιστήριο.
Σημειωτέον ότι ερευνα της 22V Research έδειξε ότι 45% των επενδυτών αναμένουν θετική αντίδραση της αγοράς μετά τον δείκτη τιμών καταναλωτή, έναντι 26% που προβλέπουν πτώση. Παράλληλα, 61% θεωρούν ότι ο πληθωρισμός κινείται σε τροχιά φιλική προς τη Fed – ένδειξη αυξανόμενης αισιοδοξίας.
Σε επίπεδο μετοχών, η Tesla ανέκαμψε πλήρως από την πτώση που είχε ακολουθήσει τα αποτελέσματα τριμήνου, οδηγώντας την άνοδο στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ενώ τα ενεργειακά χαρτιά ενισχύθηκαν μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.
Ευφορία επίσης στις επιχειρήσεις κβαντικών υπολογιστών μετά από δημοσίευμα της WSJ που υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα να αποκτήσει μετοχικά μερίδια σε εταιρείες του κλάδο. Έτσι, οι μετοχές των IonQ, Rigetti Computing και D-Wave Quantum αποκόμισαν σημαντικά κέρδη.
Ανοδικά κινήθηκαν και οι Big Tech, με έμφαση στον κλάδο των ημιαγωγών που ανησυχεί για την αντιπαράθεση με την Κίνα, όπως οι Nvidia και η Broadcom.
Κέρδη και για την Honeywell International, που κατέγραψε την καλύτερη συνεδρίαση από τον περασμένο Απρίλιο, μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για το 2025, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του βιομηχανικού και τεχνολογικού της σκέλους.
Αντίθετα, η Molina Healthcare υποχώρησε περισσότερο από 20% μετά την τρίτη διαδοχική μείωση της πρόβλεψης κερδών της χρονιάς λόγω αυξημένων ιατρικών δαπανών, ενώ οι απογοητευτικές επιδόσεις ώθησαν καθοδικά και τις μετοχές της IBM και της Super Micro Computer.
Πτώση σημείωσε και η T-Mobile US, παρότι πρόσθεσε περισσότερους συνδρομητές από το αναμενόμενο, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για το αυξημένο κόστος και τη μελλοντική κερδοφορία της.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα