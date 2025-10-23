Με ΑΙ το νέο πανεπιστημιακό campus και τα 1.000 νέα φοιτητικά σπίτια στο project του Eλληνικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με ΑΙ το νέο πανεπιστημιακό campus και τα 1.000 νέα φοιτητικά σπίτια στο project του Eλληνικού

Σε συνέχεια της συνεργασίας του φορέα της επένδυσης, του ομίλου της LAMDA Development με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)

Με ΑΙ το νέο πανεπιστημιακό campus και τα 1.000 νέα φοιτητικά σπίτια στο project του Eλληνικού
Οι πλέον σύγχρονες ιδιωτικές φοιτητικές εστίες σε ένα campus με πλήρη εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης θα είναι αυτές εντός του project της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού, σε συνέχεια της συνεργασίας του φορέα της επένδυσης, του ομίλου της LAMDA Development με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC).

Στο νέο project που θα αριθμεί συνολικά κοντά στα 1.000 κλειδιά ως ιδιωτική φοιτητική εστία θα υπάρξει καθολική υιοθέτηση της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ) στο σύνολο των λειτουργιών με τον Αντώνη Πολεμίτη, διευθύνοντα σύμβουλο του UNIC να δηλώνει χθες από το βήμα του συνεδρίου της Prodexpo ότι θα πρόκειται «για το πρώτο post AI campus.» Το post AI χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει την εποχή ή την κοινωνική φάση που ακολουθεί τη μαζική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή.

