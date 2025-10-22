Jefferies-Citi: Ενα «buy» και ένα «neutral» για την Coca-Cola HBC μετά τη συμφωνία $2,6 δισ. στην Αφρική
Η Jefferies χαρακτηρίζει ελκυστικό το τίμημα για αναδυόμενη αγορά - Η Citi προειδοποιεί ότι η αυξημένη παρουσία στην Αφρική συνεπάγεται μεγαλύτερη μεταβλητότητα
Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης δίνει η Jefferies στη Coca-Cola HBC (CCH) μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων (€2,2 δισ.), από την The Coca-Cola Company και τη Gutsche Family Investments (GFI). Η Jefferies διατηρεί σύσταση “Buy” και τιμή-στόχο τις 4.400 πένες, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου +24% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Σύμφωνα με τον οίκο, η εξαγορά θα είναι EPS-accretive (low single-digit) ήδη από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση, ενώ η μόχλευση θα παραμείνει κάτω από 2x καθαρού δανεισμού προς EBITDA. Η συναλλαγή περιλαμβάνει την καταβολή $2,6 δισ., μοιρασμένη εξίσου μεταξύ της συμμετοχής της The Coca-Cola Company και της GFI. Η GFI θα λάβει $308 εκατ. σε μετρητά και 21 εκατ. νέες μετοχές της CCH (περίπου 5,47% του μετοχικού κεφαλαίου), ενώ προβλέπεται δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου 25% της CCBA μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια.
Η Jefferies επισημαίνει ότι με τη συναλλαγή αυτή, η Coca-Cola HBC προσθέτει 14 νέες αφρικανικές αγορές στις υπάρχουσες δραστηριότητές της σε Νιγηρία και Αίγυπτο, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 50% του πληθυσμού της ηπείρου και περίπου τα 2/3 του όγκου εμφιάλωσης της Coca-Cola στην Αφρική. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης δευτερεύουσα εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ως ένδειξη μακροπρόθεσμης δέσμευσης στην περιοχή.
Η Jefferies χαρακτηρίζει το τίμημα ελκυστικό (10 φορές τον δείκτη EV/EBITDA) για αναδυόμενη αγορά και υπογραμμίζει ότι η CCH διαθέτει εμπειρία 75 ετών στη Νιγηρία, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ενσωμάτωσης. Η χρηματοοικονομική επίδραση υπολογίζεται ως οριακά θετική στα κέρδη ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση, ενώ η οργανική αύξηση εσόδων και EBIT αναμένεται να κινηθεί στο άνω άκρο των στόχων 6-8% και 7-11% αντίστοιχα για το 2025. Η αποτίμηση της μετοχής τοποθετείται στις 15,8 φορές τα κέρδη 2026, έναντι 17,1 φορές για τον ευρωπαϊκό δείκτη Staples.
Από την πλευρά της, η Citi κρατά ουδέτερη στάση (Neutral) για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τις 4.000 πέννες ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε προσδοκώμενο ανοδικό περιθώριο 16,4% μαζί με μερισματική απόδοση 3,4%.
