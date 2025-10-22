Coca-Cola HBC: Πώς θα «χτιστεί» η ανάπτυξη στην Αφρική με όχημα το mega deal των 2,6 δισ.

Με έντονες επενδύσεις τα δύο πρώτα χρόνια, μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή του μοντέλου Νιγηρίας - Αιγύπτου, ο όμιλος ενεργοποιεί τον νέο του πυλώνα ανάπτυξης