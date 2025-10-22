Coca-Cola HBC: Πώς θα «χτιστεί» η ανάπτυξη στην Αφρική με όχημα το mega deal των 2,6 δισ.
Με έντονες επενδύσεις τα δύο πρώτα χρόνια, μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή του μοντέλου Νιγηρίας - Αιγύπτου, ο όμιλος ενεργοποιεί τον νέο του πυλώνα ανάπτυξης
Με έντονες επενδύσεις τα πρώτα δύο χρόνια, μεταφορά τεχνογνωσίας από τις ώριμες αγορές της Νιγηρίας και της Αιγύπτου και εφαρμογή ενός δοκιμασμένου εμπορικού “playbook”, η Coca-Cola HBC ετοιμάζει το πλάνο ανάπτυξης του νέου της πυλώνα στην Αφρική, μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) ύψους 2,6 δισ δολ.
Όπως προκύπτει από την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η διοίκηση δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία των θεμελίων ανάπτυξης, με ενίσχυση του δικτύου διανομής, επενδύσεις σε ψυγεία, παραγωγικές υποδομές και ψηφιακά εργαλεία, και όχι σε βραχυπρόθεσμες συνέργειες κόστους.
«Θα επενδύσουμε μπροστά από την καμπύλη, σε CapEx και OpEx, ώστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη», ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής κ. Αναστάσιος Σταμούλης, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα που βασίζεται στην ανάπτυξη εσόδων και όχι σε περικοπές».
Η εμπειρία των δύο αγορών στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται η Coca Cola HBC θεωρείται οδηγός για το πώς θα «χτιστεί» η ανάπτυξη στο νέο οικοσύστημα των 14 χωρών της CCBA.
«Η εμπειρία που αποκτήσαμε στη Νιγηρία και την Αίγυπτο μάς έδωσε βαθιά γνώση για το πώς “παίζεις για να κερδίσεις” σε δυναμικά περιβάλλοντα. Στην Αίγυπτο, όπου ολοκληρώσαμε την ενσωμάτωση της εταιρείας που αποκτήσαμε το 2022, πετύχαμε ισχυρά μερίδια αγοράς και μεγάλη άνοδο πωλήσεων μέσα σε τρία χρόνια», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κ. Zoran Bogdanovic.
