Άλμα στο πετρέλαιο μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ
Άλμα στο πετρέλαιο μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ
Το Brent ενισχυόταν λίγο νωρίτερα κατά 4,30%, φτάνοντας στα 105,6 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 4,72%, στα 99,92 δολάρια
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές, μετά τη νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν και την κατηγορηματική απόρριψη από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, της απάντησης της Τεχεράνης σε αμερικανική πρόταση ειρήνευσης.
Το Brent ενισχυόταν λίγο νωρίτερα κατά 4,30%, φτάνοντας στα 105,6 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 4,72%, στα 99,92 δολάρια.
Η νέα άνοδος πυροδοτήθηκε έπειτα από ανάρτηση του Τραμπ στα social media το βράδυ της Κυριακής, όπου χαρακτήρισε την ιρανική απάντηση «εντελώς απαράδεκτη». Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αποκαλύψει το πλήρες περιεχόμενο της πρότασης της Τεχεράνης, ωστόσο επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν πρότεινε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στις ιρανικές εξαγωγές και αναγνώριση του ρόλου της Τεχεράνης στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν ιρανικό έλεγχο στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο ή την επιβολή διοδίων στη διέλευση πλοίων.
Λίγες ώρες πριν απορρίψει την πρόταση, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει δημόσια την Τεχεράνη ότι «παίζει παιχνίδια» και επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις, δείχνοντας ότι η υπομονή της Ουάσινγκτον απέναντι στις συνομιλίες εξαντλείται.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Το Brent ενισχυόταν λίγο νωρίτερα κατά 4,30%, φτάνοντας στα 105,6 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 4,72%, στα 99,92 δολάρια.
Η νέα άνοδος πυροδοτήθηκε έπειτα από ανάρτηση του Τραμπ στα social media το βράδυ της Κυριακής, όπου χαρακτήρισε την ιρανική απάντηση «εντελώς απαράδεκτη». Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αποκαλύψει το πλήρες περιεχόμενο της πρότασης της Τεχεράνης, ωστόσο επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν πρότεινε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στις ιρανικές εξαγωγές και αναγνώριση του ρόλου της Τεχεράνης στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν ιρανικό έλεγχο στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίοδο ή την επιβολή διοδίων στη διέλευση πλοίων.
Λίγες ώρες πριν απορρίψει την πρόταση, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει δημόσια την Τεχεράνη ότι «παίζει παιχνίδια» και επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις, δείχνοντας ότι η υπομονή της Ουάσινγκτον απέναντι στις συνομιλίες εξαντλείται.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα