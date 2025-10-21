Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: Πώς η εξαγορά της CCBA αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της Coca-Cola HBC
Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: Πώς η εξαγορά της CCBA αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της Coca-Cola HBC
Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa ύψους 2,6 δισ. δολ. ενισχύει τη γεωγραφική ισορροπία του ομίλου και ανοίγει έναν νέο, πιο απαιτητικό κύκλο ανάπτυξης υπό τον Ζόραν Μπογκντάνοβιτς – Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές
Την απαρχή μιας νέας φάσης στην πολυετή διαδρομή της Coca-Cola HBC σηματοδοτεί το mega deal ύψους 2,6 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), καθώς η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Zoran Bogdanovic μετατοπίζει το «κέντρο βάρους» της ανάπτυξης προς την Αφρική.
Οι αφρικανικές αγορές αναδεικνύονται πλέον σε βασικό μοχλό μεσο-μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τον Όμιλο, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει στη γεωγραφική ισορροπία, στη διαφοροποίηση και στην ενίσχυση της κλίμακας.
Η συμφωνία, συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολ. για το 75% της CCBA, με αποτίμηση 100% στα 3,4 δισ. δολ, χαρακτηρίστηκε από τον κ. Bogdanovic ως «ιστορικό ορόσημο» για την Coca-Cola HBC, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο
Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Οι αφρικανικές αγορές αναδεικνύονται πλέον σε βασικό μοχλό μεσο-μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τον Όμιλο, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει στη γεωγραφική ισορροπία, στη διαφοροποίηση και στην ενίσχυση της κλίμακας.
Η συμφωνία, συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολ. για το 75% της CCBA, με αποτίμηση 100% στα 3,4 δισ. δολ, χαρακτηρίστηκε από τον κ. Bogdanovic ως «ιστορικό ορόσημο» για την Coca-Cola HBC, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο
Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή
Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα