Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: Πώς η εξαγορά της CCBA αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της Coca-Cola HBC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Coca Cola

Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: Πώς η εξαγορά της CCBA αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της Coca-Cola HBC

Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa ύψους 2,6 δισ. δολ. ενισχύει τη γεωγραφική ισορροπία του ομίλου και ανοίγει έναν νέο, πιο απαιτητικό κύκλο ανάπτυξης υπό τον Ζόραν Μπογκντάνοβιτς – Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές

Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: Πώς η εξαγορά της CCBA αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της Coca-Cola HBC
Στέλιος Μορφίδης
Την απαρχή μιας νέας φάσης στην πολυετή διαδρομή της Coca-Cola HBC σηματοδοτεί το mega deal ύψους 2,6 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), καθώς η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Zoran Bogdanovic μετατοπίζει το «κέντρο βάρους» της ανάπτυξης προς την Αφρική.

Οι αφρικανικές αγορές αναδεικνύονται πλέον σε βασικό μοχλό μεσο-μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για τον Όμιλο, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει στη γεωγραφική ισορροπία, στη διαφοροποίηση και στην ενίσχυση της κλίμακας.

Η συμφωνία, συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολ. για το 75% της CCBA, με αποτίμηση 100% στα 3,4 δισ. δολ, χαρακτηρίστηκε από τον κ. Bogdanovic ως «ιστορικό ορόσημο» για την Coca-Cola HBC, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι - Είχε μαχαιρώσει στην κοιλιά τον 37χρονο Βούλγαρο

Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι και μέσα σε χειροκροτήματα, ο Σαρκοζί πήρε τον δρόμο για τη φυλακή - Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχο στο ΙΧ όπου επέβαινε - Δείτε βίντεο
Στέλιος Μορφίδης

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης