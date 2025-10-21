Ζόραν Μπογκντάνοβιτς: Πώς η εξαγορά της CCBA αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της Coca-Cola HBC

Η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa ύψους 2,6 δισ. δολ. ενισχύει τη γεωγραφική ισορροπία του ομίλου και ανοίγει έναν νέο, πιο απαιτητικό κύκλο ανάπτυξης υπό τον Ζόραν Μπογκντάνοβιτς – Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές