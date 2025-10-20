Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία έκδοσης και το «τρικ» για τα ραντεβού στην Αττική
Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία έκδοσης και το «τρικ» για τα ραντεβού στην Αττική
Η έκδοση νέας ταυτότητας δυσκολεύει λόγω έλλειψης ραντεβού - Η διαδικασία γίνεται μέσω gov.gr και συνοδεύεται από παράβολα
Με καθυστερήσεις και εμπόδια εξελίσσεται η διαδικασία για τον προγραμματισμό ραντεβού για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα διαθέσιμα ραντεβού είναι εξαντλημένα μέχρι τον Απρίλιο.
Aν κάποιος επισκεφθεί την ψηφιακή πλατφόρμα του gov.gr, διαπιστώνει ότι σε όλες τις περιοχές της Αττικής δεν εμφανίζεται καμία διαθέσιμη ημερομηνία, με το σύστημα να εμφανίζει το μήνυμα: «Δε βρέθηκαν ελεύθερα ραντεβού».
Πώς να εντοπίσετε ραντεβού – Μυστικά και εξαιρέσεις
Υπάρχει, ωστόσο, ένας εναλλακτικός τρόπος για να εντοπίσει κανείς ραντεβού: το σύστημα ανοίγει διαθεσιμότητα για τις επόμενες 90 ημέρες, με αποτέλεσμα κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες να εμφανίζονται νέα διαθέσιμα ραντεβού. Συγκεκριμένα, αν κάποιος συνδεθεί μετά τα μεσάνυχτα, μπορεί να βρει ελεύθερες ημερομηνίες σε πολλά σημεία της Αττικής.
