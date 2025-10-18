Αναδρομική διακοπή στην Εφορία, τώρα και για εταιρείες

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία, η απόφαση Πιτσιλή δίνει λύση σε ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Πλέον, και οι εταιρείες (Ο.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κ.λπ.) θα έχουν το δικαίωμα να προβούν -έστω και εκπρόθεσμα- σε αναδρομική διακοπή στην Εφορία ανεξάρτητα αν η δήλωση διαγραφής τους στο ΓΕΜΗ έγινε μετά από χρόνια καθυστέρησης.Επί χρόνια οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν το παράδοξο της διπλής ημερομηνίας διακοπής: ενώ για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις η Εφορία δέχεται αναδρομική διακοπή (αφού πρώτα ελέγξει τα πραγματικά περιστατικά φυσικά), στις εταιρείες υπήρχε απόλυτη δέσμευση από την ημερομηνία διαγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Αυτό είχε οδηγήσει σε αδικαιολόγητη επιβάρυνση των φορολογούμενων με υποχρεώσεις ΟΑΕΕ, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, οι οποίες διογκώνονταν για όσο διάστημα η εταιρεία είχε πάψει μεν κάθε δραστηριότητα, αλλά δεν είχε κλείσει και τυπικά στο ΓΕΜΗ. Το 2016 η ΑΑΔΕ είχε αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα (εν μέρει όμως) με την ΠΟΛ 1063/2016. Κάλυπτε μόνο όσες είχαν ήδη κλείσει ως τότε, δηλαδή μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2016, και όχι τις επόμενες. Από εκεί και μετά η διακοπή στην Εφορία γινόταν υποχρεωτικά βάσει της διακοπής στο ΓΕΜΗ. Η Εφορία δεν τη δεχόταν αναδρομικά, ούτε και τα ασφαλιστικά ταμεία που ζητούσαν όλες τις τρέχουσες εισφορές, χωρίς να εξετάζουν ότι η εταιρεία είχε ήδη διακόψει πολύ νωρίτερα εργασίες.Σχεδόν μία δεκαετία μετά όμως, ιδίως λόγω πανδημίας COVID και lockdown, προέκυψαν νέες περιπτώσεις προβλημάτων: για πολλούς και διάφορους λόγους, επιχειρήσεις δεν έκλεισαν ομαλά ώστε να σπεύσουν εντός 30 ημερών να κάνουν διακοπή πρώτα στο ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να διακόψουν Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.