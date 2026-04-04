«Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια στις ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ
«Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια στις ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ
Τροπολογία-ανάσα για οφειλέτες - Σταθερές δόσεις έως το 2027 για χρέη στην εφορία
Το «πάγωμα» για έναν ακόμη χρόνο των επιτοκίων που επιβαρύνουν τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», επεκτείνοντας το μέτρο στήριξης για όσους εξυπηρετούν τα χρέη τους σε δόσεις.
Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο τόκος που εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής παραμένει στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2024, προκειμένου να αποφευχθεί νέα επιβάρυνση των οφειλετών.
Συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου 2024 έως και την 30ή Απριλίου 2027 ο τόκος των ρυθμιζόμενων οφειλών παραμένει αμετάβλητος, ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά χρήματος.
Στην πράξη, η τροπολογία παρατείνει την εφαρμογή των ίδιων επιτοκίων που ίσχυαν για τις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013, αποτρέποντας την αυτόματη προσαρμογή τους προς τα πάνω λόγω της ανόδου του κόστους χρήματος. Αναλυτικά, τα επιτόκια που διατηρούνται σταθερά είναι 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις και 5,84% για ρυθμίσεις άνω των 12 δόσεων, ενώ σε περίπτωση δεύτερης υπαγωγής σε ρύθμιση διαμορφώνονται σε 5,84% για έως 12 δόσεις και 7,34% για περισσότερες από 12 δόσεις.
Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση επιχειρείται να διατηρηθούν «ζωντανές» οι ρυθμίσεις, περιορίζοντας το κόστος εξυπηρέτησης και τον κίνδυνο απώλειάς τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων οφειλετών.
Την ίδια στιγμή, η διεθνής συγκυρία παραμένει αβέβαιη, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να τροφοδοτούν σενάρια νέων πληθωριστικών πιέσεων μέσω της ενέργειας. Σε περίπτωση που αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθούν, δεν αποκλείεται να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν εκ νέου τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέλιξη που θα επηρεάσει και το τραπεζικό κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε αυτό το περιβάλλον, το «πάγωμα» των επιτοκίων στις ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τους οφειλέτες, προστατεύοντάς τους από ένα ενδεχόμενο νέο κύμα αυξήσεων στο κόστος χρήματος.
Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο τόκος που εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής παραμένει στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2024, προκειμένου να αποφευχθεί νέα επιβάρυνση των οφειλετών.
Συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου 2024 έως και την 30ή Απριλίου 2027 ο τόκος των ρυθμιζόμενων οφειλών παραμένει αμετάβλητος, ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά χρήματος.
Στην πράξη, η τροπολογία παρατείνει την εφαρμογή των ίδιων επιτοκίων που ίσχυαν για τις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013, αποτρέποντας την αυτόματη προσαρμογή τους προς τα πάνω λόγω της ανόδου του κόστους χρήματος. Αναλυτικά, τα επιτόκια που διατηρούνται σταθερά είναι 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις και 5,84% για ρυθμίσεις άνω των 12 δόσεων, ενώ σε περίπτωση δεύτερης υπαγωγής σε ρύθμιση διαμορφώνονται σε 5,84% για έως 12 δόσεις και 7,34% για περισσότερες από 12 δόσεις.
Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση επιχειρείται να διατηρηθούν «ζωντανές» οι ρυθμίσεις, περιορίζοντας το κόστος εξυπηρέτησης και τον κίνδυνο απώλειάς τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων οφειλετών.
Την ίδια στιγμή, η διεθνής συγκυρία παραμένει αβέβαιη, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να τροφοδοτούν σενάρια νέων πληθωριστικών πιέσεων μέσω της ενέργειας. Σε περίπτωση που αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθούν, δεν αποκλείεται να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν εκ νέου τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέλιξη που θα επηρεάσει και το τραπεζικό κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε αυτό το περιβάλλον, το «πάγωμα» των επιτοκίων στις ρυθμίσεις της ΑΑΔΕ λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τους οφειλέτες, προστατεύοντάς τους από ένα ενδεχόμενο νέο κύμα αυξήσεων στο κόστος χρήματος.
