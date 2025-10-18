ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό
ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης αφορούν τον τουρισμό και τη φιλοξενία

ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό
Ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2025–2026.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης αφορούν τον τουρισμό και τη φιλοξενία, έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας:

– Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

– Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

– Τεχνίτης επισιτισμού

