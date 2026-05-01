Aυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια από την εκτίναξη των τιμών κατά 106% στα καύσιμα
Φωτιά οι τιμές για τους μακρινούς προορισμούς, ανατιμήσεις και στις εγχώριες πτήσεις
Η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος παρατεταμένης διαταραχής στη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επηρεάζοντας άμεσα το πετρέλαιο, τα αεροπορικά καύσιμα και κατ’ επέκταση το κόστος μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η Ελλάδα, παρότι διαθέτει ισχυρό κλάδο στον τομέα της διύλισης και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλες χώρες, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από μια κρίση τέτοιου μεγέθους. Hδη οι πιέσεις αποτυπώνονται στις τιμές των καυσίμων, στις αερομεταφορές και στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Eνωσης για την ενεργειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα διαθέτει τέσσερα από τα πλέον σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη, στα οποία έχουν υλοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για εγκαταστάσεις υψηλής ευελιξίας, ικανές -σε αντίθεση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές μονάδες- να παράγουν αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα αλλά και ντίζελ και να επεξεργάζονται διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου.
Αυτή την περίοδο, HELLENiQ ENERGY και Motor Oil διαπραγματεύονται τα συμβόλαια παράδοσης Ιουνίου. Στελέχη του κλάδου σημειώνουν ότι οι συμφωνίες προμήθειας και οι παραδόσεις ανανεώνονται συνήθως σε μηνιαία βάση καθώς, αφενός, δεν είναι εύκολο να «κλειστούν» ποσότητες πολλούς μήνες νωρίτερα, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο της μεγάλης αβεβαιότητας και, αφετέρου, τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν το 50% έως 75% της παραγωγής τους σε αεροπορικά καύσιμα και άλλα πετρελαιοειδή.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι πραγματικό πρόβλημα επάρκειας καυσίμων μπορεί να εμφανιστεί στην ελληνική αγορά αν παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για παρατεταμένο διάστημα. Ηδη, πάντως, η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην αγορά πετρελαίου όσο και στα διυλιστήρια, όπου επικρατεί μεγάλος προβληματισμός λόγω της ακραίας μεταβλητότητας των τιμών και της απουσίας συμφωνίας που να διασφαλίζει τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Πάνω από 106% η αύξηση στα αεροπορικά καύσιμαΣημαντικό είναι και το οικονομικό πλήγμα λόγω της εκτίναξης των τιμών. Το Παρατηρητήριο Τιμών Αεροπορικών Καυσίμων της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών (IATA) που αντλεί στοιχεία μέσω της πλατφόρμας Platts της S&P Global κατέγραψε τη μέση παγκόσμια τιμή αεροπορικού καυσίμου στην έξοδο του διυλιστηρίου στα 99 δολάρια ανά βαρέλι στα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 20 Μαρτίου είχε εκτιναχθεί στα 197 δολάρια, ενώ στις 17 Απριλίου διαμορφώθηκε στα 188,08 δολάρια ανά βαρέλι για την Ευρώπη. Σε ετήσια βάση, η αύξηση φτάνει το 106,5%, επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς το jet fuel αντιστοιχεί περίπου στο 25%-40% του λειτουργικού κόστους.
