Αμερικανικές τράπεζες: Ερχεται νέα «κατρακύλα» για τις μετοχές – Η κρίση επηρεάζει Ευρώπη και Ασία

Οι αμερικανικές τραπεζικές μετοχές καταγράφουν περαιτέρω πτώση στις σημερινές προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά τις σημαντικές απώλειες των περιφερειακών τραπεζών την Πέμπτη, που επηρεάζει αρνητικά τις αγορές σε Ασία και Ευρώπη.



Συγκεκριμένα, οι μετοχές της Bank of America, της Citigroup, της Morgan Stanley και της Wells Fargo υποχωρούν περισσότερο από 1,5%. Η πτώση αυτή ακολούθησε το δραματικό sell off των περιφερειακών τραπεζών, με τις Zions Bancorp και Western Alliance να ηγούνται των απωλειών, καθώς ανακοίνωσαν ότι έπεσαν θύματα απάτης από funds που επενδύουν σε προβληματικά εμπορικά δάνεια.



Η συναλλακτική δραστηριότητα στις περιφερειακές τράπεζες είναι περιορισμένη πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, με την μετοχή της Zions να υποχωρεί κατά 1,8%. Ο δείκτης S&P Regional Banks Select Industry κατέγραψε «βουτιά» 6,3% την Πέμπτη, σε μία πτώση που παραλληλίζεται με την αντίστοιχη του Απριλίου λόγω των δασμών και με τις έντονες απώλειες του κλάδου κατά την κρίση του 2023.



Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων μεγάλων περιφερειακών τραπεζών, που αναμένονται πριν από το άνοιγμα της αγοράς στη Νέα Υόρκη. «Οι επενδυτές ανησυχούν λογικά, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή δεν έχουν εντοπίσει πλήρως τους κινδύνους», δήλωσε ο Λέοναρντ Κοέν, CEO της Ginjer AM στο Παρίσι.



Οι ανησυχίες επηρέασαν και τις τράπεζες διεθνώς. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 Banks υποχωρεί κατά 3%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την 1η Αυγούστου, με «βαριά χαρτιά» όπως η Deutsche Bank, η Barclays και η Societe Generale να υποχωρούν πάνω από 4%. Παράλληλα, οι ασιατικές τραπεζικές μετοχές σημείωσαν έντονη πτώση.

