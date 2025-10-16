Bank of America: Οι ελληνικές μετοχές παραμένουν στο επίκεντρο των funds

Η BofA επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει η top overweight θέση ανάμεσα στις χώρες της περιοχής EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) από τους διαχειριστές των αναδυόμενων αγορών (GEM funds)