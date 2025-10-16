Bank of America: Οι ελληνικές μετοχές παραμένουν στο επίκεντρο των funds
Η BofA επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει η top overweight θέση ανάμεσα στις χώρες της περιοχής EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) από τους διαχειριστές των αναδυόμενων αγορών (GEM funds)
Οι ελληνικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη Bank of America, η οποία επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει η top overweight θέση ανάμεσα στις χώρες της περιοχής EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) από τους διαχειριστές των αναδυόμενων αγορών (GEM funds).
Η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank βρίσκονται ανάμεσα στις πλέον «βαριά κατεχόμενες» μετοχές των χαρτοφυλακίων αναδυόμενων αγορών (GEM funds), με θετική απόκλιση έναντι του δείκτη MSCI Emerging Markets. Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει overweight συμμετοχή στο 40,9% των GEM funds, η Τράπεζα Πειραιώς overweight συμμετοχή στο 36,4% και η Alpha Bank εμφανίζει overweight συμμετοχή στο 31,8% των GEM funds. Ο ΟΠΑΠ διατηρεί επίσης υπερέκθεση 23,5 μονάδων βάσης και συμμετοχή σχεδόν στο 46% των χαρτοφυλακίων, ενώ η Jumbo παρουσιάζει υποχώρηση των τοποθετήσεων κατά 23,9 μονάδες βάσης, με συμμετοχή περίπου στο 23%.
Η Eurobank, παρότι διατηρεί θετική αξιολόγηση από τη BofA, παραμένει επίσης σχετικά underweight συμμετοχή στα GEM funds, περίπου 24%. Στον αντίποδα, η Metlen Energy & Metals είναι η λιγότερο κατεχόμενη ελληνική μετοχή, με αρνητική απόκλιση 38,3 μονάδων βάσης και συμμετοχή 13,6%.
