ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 125,8 εκατ. διελεύσεις στους αυτοκινητοδρόμους της στο 9μηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι Αττική Οδός Νέα Οδός Κεντρική Οδός

Αυξήθηκε κατά 4,6% η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό - Αύξηση 6,7% σε Νέα και Κεντρική Οδό

Τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το εννεάμηνο του 2025 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τον συνολικό αριθμό διελεύσεων σε Αττική Οδό, Νέα και Κεντρική Οδό να ανέρχεται σε 125,8 εκατ.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον συνολικό αριθμό διελεύσεων να ανέρχεται σε 77,5 εκατ. και τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 284.016.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η μέση ημερήσια κίνηση παρουσίασε αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανέρχεται σε 48,3 εκατ. και μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 176.966.
Πηγή: newmoney.gr

