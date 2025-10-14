Διήμερη «βουτιά» για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ΟΠΑΠ στο στόχαστρο των πωλητών

Στην περιοχή των 2.050-2.060 μονάδων οπισθοχώρησε ο Γενικός Δείκτης - Η μετοχή του ΟΠΑΠ διολίσθησε κατά σχεδόν 6% με τζίρο άνω των 60 εκατ. ευρώ - Ποια άλλα «χαρτιά» δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις