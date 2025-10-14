Διήμερη «βουτιά» για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ΟΠΑΠ στο στόχαστρο των πωλητών
Διήμερη «βουτιά» για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ΟΠΑΠ στο στόχαστρο των πωλητών
Στην περιοχή των 2.050-2.060 μονάδων οπισθοχώρησε ο Γενικός Δείκτης - Η μετοχή του ΟΠΑΠ διολίσθησε κατά σχεδόν 6% με τζίρο άνω των 60 εκατ. ευρώ - Ποια άλλα «χαρτιά» δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις
Ελεύθερη πτώση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική μέρα, διορθώνοντας απότομα μετά την απόπειρα προσέγγισης των φετινών κορυφών (2.126 μονάδων). Η Λεωφόρος Αθηνών έχασε περίπου -2,5% το τελευταίο διήμερο, οπισθοχωρώντας από τις 2.110 μονάδες στη «ζώνη» των 2.050-2.060 μονάδων. Ως πρόσθετο «βαρίδι» λειτούργησε το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (14/10), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 30,31 μονάδες ή -1,45% και έκλεισε στις 2.056,86 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.053,77 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.083,71 μονάδες. Παρά τη διήμερη «βουτιά», ο ΓΔ κινείται ανοδικά κατά +1,11% τον Οκτώβριο και η φετινή απόδοση αγγίζει το +39,95%.
Στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων βρέθηκε ο ΟΠΑΠ, ο οποίος διολίσθησε κατά σχεδόν -6% στον απόηχο του deal συγχώνευσης με την Allwyn. Η μετοχή έκανε «πισωγύρισμα» σε επίπεδα υπό των 19 ευρώ, παρόλο που χθες είχε «φλερτάρει» με το ρεκόρ 16ετίας των 21 ευρώ. Ο συνολικός τζίρος στη μετοχή ξεπέρασε τα 60 εκατ. ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τρία πακέτα αξίας 10 εκατ. ευρώ το καθένα. Εκτός του ΟΠΑΠ, ισχυρή πτώση σημείωσαν -μεταξύ άλλων- η Metlen, η Πειραιώς, η Alpha Bank, η Τράπεζα Κύπρου και η Intralot.
Στο προσκήνιο τα deals και στο «βάθος» S&P
Οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις συνεχίζουν δίνουν τον «παλμό» στο ΧΑ, με επίκεντρο τη συγχώνευση μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn. Η αγορά σταθμίζει επίσης το deal Eurobank-Eurolife, ενώ είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Intralot και Bally’s. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ.
Σήμερα οι μετοχές της Alpha Trust – Ανδρομέδα διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα καθαρού ποσού 0,25997933 ευρώ ανά μετοχή, με την πληρωμή να ακολουθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα επανεπένδυσης, με την περίοδο επιλογής να διαρκεί από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 400.000 νέων μετοχών της Alter Ego Media, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Την ερχόμενη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό outlook (προοπτικές). Ακολουθούν η Scope Ratings («BBB» με σταθερό outlook) στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) στις 14 Νοεμβρίου, κλείνοντας τον κύκλο τον αξιολογήσεων για το 2025.
Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές
Το μεγαλύτερο μέρος του sell off της περασμένης Παρασκευής κατάφερε να «απορροφήσει» χθες η Wall Street, με το deal Broadcom-OpenAI να δίνει ώθηση στις τεχνολογικές μετοχές, ενώ ακολούθησε σήμερα η συμφωνία της Oracle με την AMD. Η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου των εισηγμένων, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να έχουν κάνει την αρχή. Πρόσκαιρη αποδεικνύεται η αντίδραση των αγοραστών, καθώς επανέρχεται ο «πονοκέφαλος» του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Dow Jones να υποχωρεί σήμερα κατά -0,5%, ο S&P 500 χάνει -0,8% και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά -1,3%.
Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ανανεώνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τις εμπορικές εντάσεις. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5% στις 564 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες -0,7% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά -0,3%. Αρνητικό ήταν το κλίμα και στις ασιατικές αγορές, στη σκιά του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας. Απώλειες που ξεπέρασαν ακόμη και το -2% σημείωσαν οι βασικοί δείκτες σε Ιαπωνία, Κίνα και Χονγκ Κονγκ.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (14/10), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 30,31 μονάδες ή -1,45% και έκλεισε στις 2.056,86 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.053,77 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.083,71 μονάδες. Παρά τη διήμερη «βουτιά», ο ΓΔ κινείται ανοδικά κατά +1,11% τον Οκτώβριο και η φετινή απόδοση αγγίζει το +39,95%.
Στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων βρέθηκε ο ΟΠΑΠ, ο οποίος διολίσθησε κατά σχεδόν -6% στον απόηχο του deal συγχώνευσης με την Allwyn. Η μετοχή έκανε «πισωγύρισμα» σε επίπεδα υπό των 19 ευρώ, παρόλο που χθες είχε «φλερτάρει» με το ρεκόρ 16ετίας των 21 ευρώ. Ο συνολικός τζίρος στη μετοχή ξεπέρασε τα 60 εκατ. ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τρία πακέτα αξίας 10 εκατ. ευρώ το καθένα. Εκτός του ΟΠΑΠ, ισχυρή πτώση σημείωσαν -μεταξύ άλλων- η Metlen, η Πειραιώς, η Alpha Bank, η Τράπεζα Κύπρου και η Intralot.
Στο προσκήνιο τα deals και στο «βάθος» S&P
Οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις συνεχίζουν δίνουν τον «παλμό» στο ΧΑ, με επίκεντρο τη συγχώνευση μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn. Η αγορά σταθμίζει επίσης το deal Eurobank-Eurolife, ενώ είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Intralot και Bally’s. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ.
Σήμερα οι μετοχές της Alpha Trust – Ανδρομέδα διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα καθαρού ποσού 0,25997933 ευρώ ανά μετοχή, με την πληρωμή να ακολουθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα επανεπένδυσης, με την περίοδο επιλογής να διαρκεί από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 400.000 νέων μετοχών της Alter Ego Media, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Την ερχόμενη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό outlook (προοπτικές). Ακολουθούν η Scope Ratings («BBB» με σταθερό outlook) στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) στις 14 Νοεμβρίου, κλείνοντας τον κύκλο τον αξιολογήσεων για το 2025.
Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές
Το μεγαλύτερο μέρος του sell off της περασμένης Παρασκευής κατάφερε να «απορροφήσει» χθες η Wall Street, με το deal Broadcom-OpenAI να δίνει ώθηση στις τεχνολογικές μετοχές, ενώ ακολούθησε σήμερα η συμφωνία της Oracle με την AMD. Η προσοχή στρέφεται στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου των εισηγμένων, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να έχουν κάνει την αρχή. Πρόσκαιρη αποδεικνύεται η αντίδραση των αγοραστών, καθώς επανέρχεται ο «πονοκέφαλος» του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Dow Jones να υποχωρεί σήμερα κατά -0,5%, ο S&P 500 χάνει -0,8% και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά -1,3%.
Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ανανεώνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για τις εμπορικές εντάσεις. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5% στις 564 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες -0,7% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά -0,3%. Αρνητικό ήταν το κλίμα και στις ασιατικές αγορές, στη σκιά του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας. Απώλειες που ξεπέρασαν ακόμη και το -2% σημείωσαν οι βασικοί δείκτες σε Ιαπωνία, Κίνα και Χονγκ Κονγκ.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα