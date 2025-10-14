Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος: Ταχύτερη αποκλιμάκωση πληθωρισμού στην Ελλάδα με τρία ρίσκα στον ορίζοντα
Ενέργεια, μισθοί και τουρισμός κρατούν ψηλά τις τιμές στις υπηρεσίες - Πότε προβλέπει η ΤτΕ επιστροφή κοντά στο 2%
Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα προχωρά με ταχύτερο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, σηματοδοτώντας – όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος – το τέλος της περιόδου έντονων ανατιμήσεων.
Σύμφωνα με την έκθεση Inflation Monitor Οκτωβρίου 2025, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε στο 1,8 % τον Σεπτέμβριο από 3,1 % τον Αύγουστο, για πρώτη φορά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο δομικός πληθωρισμός, χωρίς ενέργεια και τρόφιμα, υποχώρησε στο 2,6 % από 3,9 %, ενώ η συμβολή της ενέργειας στον συνολικό δείκτη ήταν αρνητική (-3,7 %).
Η ΤτΕ σημειώνει ότι η πτώση του πληθωρισμού στηρίζεται στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, όπου οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασαν εντυπωσιακή μείωση το γ’ τρίμηνο, αλλά και στη σταθεροποίηση των τροφίμων και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών. Η αύξηση τιμών στα μη μεταποιημένα τρόφιμα περιορίστηκε στο 4,1 % από 5,8 %, ενώ τα επεξεργασμένα τρόφιμα παρουσίασαν την πρώτη μικρή πτώση μετά από δύο χρόνια.
Παρά τη βελτίωση, η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τρεις βασικούς κινδύνους που μπορούν να επιβραδύνουν ή να αναστρέψουν την τάση:
Οι πληθωριστικές προσδοκίες των επιχειρήσεων μειώθηκαν στο 3% (από 3,9%), ενώ οι καταναλωτές παραμένουν πιο επιφυλακτικοί, προβλέποντας αυξήσεις γύρω στο 5–6 % για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Τράπεζα επισημαίνει ότι ο ρυθμός μείωσης του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι πλέον ταχύτερος από της Ευρωζώνης, υπογραμμίζοντας ότι η δυναμική αυτή, εφόσον διατηρηθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σταθεροποίηση κοντά στο 2,6% το 2026 και σε περαιτέρω πτώση στο 2,4% το 2027.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, «ο πυρήνας των πληθωριστικών πιέσεων έχει αρχίσει να υποχωρεί, ωστόσο η διαδικασία επιστροφής στον στόχο του 2 % θα είναι σταδιακή και εξαρτάται από τη σταθερότητα των διεθνών τιμών ενέργειας και τη συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσεων».
Η αποκλιμάκωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, αναμένεται να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, να περιορίσει τις πληθωριστικές προσδοκίες και να επιτρέψει πιο ήπια νομισματική πολιτική εντός του 2026, με φόντο την επιβράδυνση της ανάπτυξης και τη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας.
