Τελικά απαγορεύεται το κάπνισμα; Μπαρ, μπουζούκια και καφέ με πατέντες για καπνιστές
Παρά τους νόμους που απαγορεύουν το κάπνισμα σε κλειστούς αλλά και σε δημόσιους χώρους, οι συνήθειες μάλλον δύσκολα αλλάζουν
Μπορείς να αφαιρέσεις την Ελλάδα από το κάπνισμα, αλλά ποτέ το τσιγάρο από τον Έλληνα. Η σχέση αυτή μοιάζει να είναι άρρηκτη, παρά τις προσπάθειες των τελευταίων δυο δεκαετιών από κυβερνήσεις και φορείς για την διακοπή του καπνίσματος. Εν αντιθέσει, μπαρ, μπουζούκια και άλλα καφέ και νυχτερινά μαγαζιά διασκέδασης, κλείνουν πονηρά το μάτι στην νομοθεσία και συνεχίζουν να προσφέρουν ενναλακτικές λύσεις για τους πελάτες που θέλουν να απολαμβάνουν το ποτό τους συντροφιά με το τσιγάρο τους. Ποτηράκια του εσπρέσο που μετατρέπονται σε αυτοσχέδια τασάκια, η ψιθυριστή φωνή του σερβιτόρου που σε ενημερώνει ότι “μπορείτε να καπνίζετε, αλλά διακριτικά” και φυσικά τα μπουζούκια σε όλη την επικράτεια που αν και τοποθετούν τις ταμπέλες “απαγορεύεται το κάπνισμα”, μάλλον δεν αντιλαμβάνονται την έννοια τους.
Το νομικό τοπίο
Τα θεμέλια της αντικαπνιστικής νομοθεσίας της Ελλάδας χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το πλαίσιο να έχει γίνει σταδιακά πιο αυστηρό. Το σημαντικότερο ορόσημο ήρθε με την ψήφιση του νόμου που, από τον Σεπτέμβριο του 2010, απαγορεύει πλήρως το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, μπαρ, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, χώρων εργασίας, αεροδρομίων, μέσων μαζικής μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των ταξί) και σταθμών μεταφοράς.
Ωστόσο, πριν από το 2019, υπήρχαν σημαντικές εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, μεγάλοι χώροι διασκέδασης (καζίνο, μπαρ με ζωντανή μουσική) και εστιατόρια άνω ενός ορισμένου μεγέθους μπορούσαν να διαθέτουν ειδικούς χώρους καπνιστών υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τον Μάρτιο του 2019, το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ελλάδας κατάργησε αυτές τις εξαιρέσεις, εξαλείφοντας έτσι το μοντέλο «χώρων καπνιστών στο μισό του χώρου».
