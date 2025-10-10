Το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ για τις καταγγελίες φοροδιαφυγής - Πώς θα αξιολογείται κάθε υπόθεση
Συγκροτούνται ειδικές επιτροπές στις υπηρεσίες Ερευνών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο που θα συνδυάζουν τα ψηφιακά δεδομένα με στοχευμένες αναφορές πολιτών
Αρχίζει να ξεδιπλώνεται το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ για να βάλει «στο μάτι» όσους κρύβουν εισοδήματα, χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό που βασίζεται στις ίδιες τις καταγγελίες των πολιτών. Με απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται ειδικές επιτροπές στις υπηρεσίες Ερευνών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, που θα αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και ιεράρχηση όλων των αναφορών που φτάνουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
Στόχος είναι οι καταγγελίες αυτές –οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευθεί– να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Μόνο την τελευταία χρονιά, περισσότεροι από 40.000 πολίτες έχουν υποβάλει αναφορές για περιπτώσεις φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων, από «μαύρα» POS και πλαστές αποδείξεις μέχρι εικονικά τιμολόγια και αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Οι νέες επιτροπές θα εξετάζουν κάθε υπόθεση με συγκεκριμένα κριτήρια, αποδίδοντας «βαθμό επικινδυνότητας» από το 0 έως το 4. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο άμεση θα είναι η ενεργοποίηση του ελέγχου. Παράλληλα, κάθε υπόθεση θα καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis, ώστε να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα για το ποιος την ανέλαβε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
Πριν από κάθε συνεδρίαση, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών συγκεντρώνουν τις καταγγελίες και εξετάζουν αν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Όσες αφορούν άλλες υπηρεσίες, διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση για να αποφευχθούν επικαλύψεις ή καθυστερήσεις. Οι συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ακόμη και πέραν του ωραρίου, ενώ όλα τα πρακτικά υπογράφονται και καταχωρούνται επίσημα.
Η «φάκα» της ΑΑΔΕ έρχεται σε μια περίοδο όπου η μάχη κατά της φοροδιαφυγής εντείνεται σε όλα τα μέτωπα. Μετά την καθολική διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών, το επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση «έξυπνων» ελέγχων που θα συνδυάζουν τα ψηφιακά δεδομένα με στοχευμένες αναφορές πολιτών. Η αξιοποίηση αυτού του υλικού θεωρείται κρίσιμη, καθώς στις υπηρεσίες τονίζουν ότι πίσω από πολλές από τις σημαντικότερες υποθέσεις των τελευταίων ετών υπήρξε πάντα «ανώνυμη πληροφορία».
