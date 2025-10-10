Παράταση για τη δράση «Εξωστρέφεια ΜμΕ» - Χρηματοδότηση έως 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και εξαγωγές
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, παρατείνεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021- 2027.
Η δράση με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Επίσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ επιδιώκεται μέσω της ένταξής τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και της συμμετοχής τους σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
