Επιδότηση θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα λάβουν έως 1.200 ευρώ

Ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Ποιοι δικαιούνται το επίδομα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, και πότε θα πιστωθεί η προκαταβολή στους λογαριασμούς