Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και οι μειώσεις ανά περιοχή

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να παραμείνει σταθερή γύρω στο 1,11 ευρώ το λίτρο - Από 1/1/2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε 19 ακριτικά νησιά, ενώ ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης