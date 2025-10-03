Η Κοβέσι και το Σύνταγμα, ο κόμης Νίκος και το Μ.Μ, η Skeleton Operation και η Κίμπερλι, έρχονται Ινδοί τραπεζίτες (στην Ελλάδα), έκανε πίσω (ή… πιο μέσα) ο Κρητικός

Κλείσιμο

Η Κοβέσι όπως σας έγραψα και χθες υπήρξε απολύτως θεσμική σε όλα της στην επίσκεψή της στους υπουργούς Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη και Πιερρακάκη. Και φυσικά όταν ρωτήθηκε για τα υπόλοιπα θέματα διαφθοράς πλην του βασικού της που είναι το λαθρεμπόριο και η φοροαποφυγή στο λιμάνι Πειραιά τοποθετήθηκε ευθέως και ευθαρσώς, τόσο-όσο. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την 717 και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης τα είπε ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι οι «αρπαχτές» στα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Τώρα για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο πιο κάθετη απ’ ό,τι συνηθίζεται να μιλάνε δικαστές για θέματα νομοθετικής εξουσίας, αλλά, βρε αδελφέ, δικαστίνα είναι η γυναίκα. E, τα λέει λίγο πιο βαριά και τι έγινε; Ρωτήθηκε επ’ αυτού και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης και αφού είπε ότι ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του (άρα και η κυρία Κοβέσι)… απλώς διευκρίνισε ότι το Σύνταγμα αλλάζει όταν το αποφασίσει η Βουλή και φυσικά όταν η Βουλή αυτή είναι αναθεωρητική. Ήτοι ξεκινάει η κουβέντα το 2026 και θα καταλήξει μετά τις εθνικές εκλογές. Καλό θα είναι όμως επί τη ευκαιρία να μας πουν όλα τα κόμματα τι άποψη έχουν επ’ αυτού. Δηλαδή πώς θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή τι θα γίνεται όταν κάποιος πολίτης ή και η ίδια η Δικαιοσύνη θέλει να μηνύσει έναν υπουργό, αν θα υπάρχουν φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας όπως σε άλλες χώρες κ.λπ. Γιατί το ακούμε αυτό εδώ και δεκαετίες, έχουν κυβερνήσει δεξιές κυβερνήσεις, Πασόκοι, Συριζαίοι, οικουμενικές αλλά… από τηγανίτα τίποτα. Καιρός είναι λοιπόν να ακούσουμε τι και πώς.Δένδιας-Τώρα χθες ο Δένδιας έκανε ένα ακόμη βηματάκι στον εμφανέστατο πλέον σχεδιασμό του να διαφοροποιείται κάθε τόσο… κι όσο πατάει η γάτα σε διάφορα λαϊκά (ή λαϊκίστικα) ζητήματα για να κερδίζει πόντους στο προφίλ του. Χθες ήταν η σειρά να πει ότι όλοι συμπονάμε τον απεργό Ρούτσι και για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα δεν διανοούμαι πως θα πούμε σ’ έναν πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για τον θάνατο του παιδιού του κ.λπ. Λες κι ο Δένδιας, διαπρεπής νομικός, δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόθεση αυτή και τι παίζει από πίσω. Τέλος πάντων όταν έγινε θέμα στη Βουλή και του την είπε ο Φάμελλος ότι διαφοροποιείται από την κυβέρνηση, το «διευκρίνισε» και είπε ότι δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης αλλά της Δικαιοσύνης. Κάτι θα άκουσε προφανώς…Άδωνις-Δένδιας-Πάντως το Μ.Μ τον «παίζει καλά» τον κόντε Νίκο αυτή την περίοδο, ο Μητσοτάκης τον συνεχάρη για το νομοσχέδιο που παρουσίασε στο Υπουργικό, ενώ και στην τοποθέτησή του στην Κοπεγχάγη μίλησε για το ΕΛΚΑΚ που έχει ιδρυθεί επί ημερών Δένδια στο Πεντάγωνο και ασχολείται με θέματα αμυντικής καινοτομίας. Πάντως, από τους ξαφνικούς επαίνους στον Δένδια ξεχώρισα αυτόν του Άδωνι, ο οποίος έχει ανταλλάξει μπηχτές ανά καιρούς με τον κόντε. Σε δύο συνεντεύξεις (Ευγενίδης στο protothema και Πορτοσάλτε στον ΣΚΑΪ) εξύμνησε το νομοσχέδιο Δένδια ως καίρια μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις και είπε ότι σέβεται κάθε υπουργό που αναλαμβάνει πολιτικό κόστος για να σπάσει αυγά. Ωραίος χειμώνας έρχεται, σας το έχω ξαναπεί.Αποφάσεις και ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα-Μια ακόμη σύσκεψη έγινε χθες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Χατζηδάκη ως follow up της σύσκεψης που έγινε στο Μαξίμου με τον ΣΕΒ για το θέμα των ενεργοβόρων επιχειρήσεων και για το κόστος ρεύματος στη βιομηχανία. Από κυβέρνηση παρόντες ήταν Πιερρακάκης, Παπασταύρου, Θεοδωρικάκος, Τσάφος και Πετραλιάς, από τον ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη. Καταλαβαίνω ότι οι αποφάσεις περνούν πλέον στο επίπεδο του Κ.Μ, ο οποίος θα κάνει τη σχετική συζήτηση με τον Χατζηδάκη σύντομα (ίσως και σήμερα), καθώς την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής στη ΓΣ του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ενδεχομένως εκεί υπάρξουν και ανακοινώσεις.Κρητικός. Ύδρα-Σπέτσες-Έμαθα ότι ο Κρητικός (σούπερ μάρκετ) ξενοίκιασε εκείνο το θηριώδες ακίνητο που είχε πάρει για να κάνει ένα εξίσου θηριώδες σούπερ μάρκετ στις Σπέτσες, δίπλα στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή που ανακαινίζεται. Άντε με το καλό να αφήσει και τα ανάλογα ακίνητα στην Ύδρα. Τόσα μαγαζιά νοικιάζονται στα νησιά, αδελφάκι μου, πήγαινε λίγο πιο μέσα να τελειώνει…H Skeleton Operation, η Κίμπερλι και το shut down-Πάνω που εγκρίθηκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ήρθε το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ να παγώσει τα πάντα, καθώς δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός από τους Δημοκρατικούς. Λείπουν 6 ψήφοι για να περάσει και τώρα θα πηγαίνει η υπόθεση από μέρα σε μέρα. Από την πρεσβεία ακούγεται τώρα ότι η έλευση της Κίμπερλι θα καθυστερήσει λίγο ακόμη. Η πρεσβεία προς το παρόν λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, Skeleton operation όπως το αποκαλούν οι ίδιοι. Στην ερώτηση πόσο μπορεί να κρατήσει το shutdown, διπλωματικοί κύκλοι που παρακολουθούν τα δρώμενα της πρεσβείας στην Αθήνα απαντούν πως τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κατέβει τα ρολά τρεις φορές. Το 2018 κράτησε πάνω από έναν μήνα, ενώ τις άλλες δύο φορές έως μία εβδομάδα.Βλέπουν Ελλάδα οι Ινδοί της Hinduja Bank