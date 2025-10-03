Η Κοβέσι και το Σύνταγμα, ο κόμης Νίκος και το Μ.Μ, η Skeleton Operation και η Κίμπερλι, έρχονται Ινδοί τραπεζίτες (στην Ελλάδα), έκανε πίσω (ή… πιο μέσα) ο Κρητικός
Χαίρετε, τα ενδιαφέροντα θέματα της χθεσινής ημέρας περιστρέφονταν μεταξύ των δηλώσεων της Ευρωπαίας εισαγγελέως Κοβέσι και του Νίκου Δένδια στη Βουλή για το θέμα του απεργού πείνας Ρούτσι στο Σύνταγμα
Η Κοβέσι όπως σας έγραψα και χθες υπήρξε απολύτως θεσμική σε όλα της στην επίσκεψή της στους υπουργούς Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη και Πιερρακάκη. Και φυσικά όταν ρωτήθηκε για τα υπόλοιπα θέματα διαφθοράς πλην του βασικού της που είναι το λαθρεμπόριο και η φοροαποφυγή στο λιμάνι Πειραιά τοποθετήθηκε ευθέως και ευθαρσώς, τόσο-όσο. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την 717 και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης τα είπε ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι οι «αρπαχτές» στα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Τώρα για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο πιο κάθετη απ’ ό,τι συνηθίζεται να μιλάνε δικαστές για θέματα νομοθετικής εξουσίας, αλλά, βρε αδελφέ, δικαστίνα είναι η γυναίκα. E, τα λέει λίγο πιο βαριά και τι έγινε; Ρωτήθηκε επ’ αυτού και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης και αφού είπε ότι ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του (άρα και η κυρία Κοβέσι)… απλώς διευκρίνισε ότι το Σύνταγμα αλλάζει όταν το αποφασίσει η Βουλή και φυσικά όταν η Βουλή αυτή είναι αναθεωρητική. Ήτοι ξεκινάει η κουβέντα το 2026 και θα καταλήξει μετά τις εθνικές εκλογές. Καλό θα είναι όμως επί τη ευκαιρία να μας πουν όλα τα κόμματα τι άποψη έχουν επ’ αυτού. Δηλαδή πώς θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή τι θα γίνεται όταν κάποιος πολίτης ή και η ίδια η Δικαιοσύνη θέλει να μηνύσει έναν υπουργό, αν θα υπάρχουν φίλτρα και δικλείδες ασφαλείας όπως σε άλλες χώρες κ.λπ. Γιατί το ακούμε αυτό εδώ και δεκαετίες, έχουν κυβερνήσει δεξιές κυβερνήσεις, Πασόκοι, Συριζαίοι, οικουμενικές αλλά… από τηγανίτα τίποτα. Καιρός είναι λοιπόν να ακούσουμε τι και πώς.
Δένδιας
-Τώρα χθες ο Δένδιας έκανε ένα ακόμη βηματάκι στον εμφανέστατο πλέον σχεδιασμό του να διαφοροποιείται κάθε τόσο… κι όσο πατάει η γάτα σε διάφορα λαϊκά (ή λαϊκίστικα) ζητήματα για να κερδίζει πόντους στο προφίλ του. Χθες ήταν η σειρά να πει ότι όλοι συμπονάμε τον απεργό Ρούτσι και για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα δεν διανοούμαι πως θα πούμε σ’ έναν πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για τον θάνατο του παιδιού του κ.λπ. Λες κι ο Δένδιας, διαπρεπής νομικός, δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόθεση αυτή και τι παίζει από πίσω. Τέλος πάντων όταν έγινε θέμα στη Βουλή και του την είπε ο Φάμελλος ότι διαφοροποιείται από την κυβέρνηση, το «διευκρίνισε» και είπε ότι δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης αλλά της Δικαιοσύνης. Κάτι θα άκουσε προφανώς…
Άδωνις-Δένδιας
-Πάντως το Μ.Μ τον «παίζει καλά» τον κόντε Νίκο αυτή την περίοδο, ο Μητσοτάκης τον συνεχάρη για το νομοσχέδιο που παρουσίασε στο Υπουργικό, ενώ και στην τοποθέτησή του στην Κοπεγχάγη μίλησε για το ΕΛΚΑΚ που έχει ιδρυθεί επί ημερών Δένδια στο Πεντάγωνο και ασχολείται με θέματα αμυντικής καινοτομίας. Πάντως, από τους ξαφνικούς επαίνους στον Δένδια ξεχώρισα αυτόν του Άδωνι, ο οποίος έχει ανταλλάξει μπηχτές ανά καιρούς με τον κόντε. Σε δύο συνεντεύξεις (Ευγενίδης στο protothema και Πορτοσάλτε στον ΣΚΑΪ) εξύμνησε το νομοσχέδιο Δένδια ως καίρια μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις και είπε ότι σέβεται κάθε υπουργό που αναλαμβάνει πολιτικό κόστος για να σπάσει αυγά. Ωραίος χειμώνας έρχεται, σας το έχω ξαναπεί.
Αποφάσεις και ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα
-Μια ακόμη σύσκεψη έγινε χθες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Χατζηδάκη ως follow up της σύσκεψης που έγινε στο Μαξίμου με τον ΣΕΒ για το θέμα των ενεργοβόρων επιχειρήσεων και για το κόστος ρεύματος στη βιομηχανία. Από κυβέρνηση παρόντες ήταν Πιερρακάκης, Παπασταύρου, Θεοδωρικάκος, Τσάφος και Πετραλιάς, από τον ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη. Καταλαβαίνω ότι οι αποφάσεις περνούν πλέον στο επίπεδο του Κ.Μ, ο οποίος θα κάνει τη σχετική συζήτηση με τον Χατζηδάκη σύντομα (ίσως και σήμερα), καθώς την Τρίτη ο πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής στη ΓΣ του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ενδεχομένως εκεί υπάρξουν και ανακοινώσεις.
Κρητικός. Ύδρα-Σπέτσες
-Έμαθα ότι ο Κρητικός (σούπερ μάρκετ) ξενοίκιασε εκείνο το θηριώδες ακίνητο που είχε πάρει για να κάνει ένα εξίσου θηριώδες σούπερ μάρκετ στις Σπέτσες, δίπλα στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή που ανακαινίζεται. Άντε με το καλό να αφήσει και τα ανάλογα ακίνητα στην Ύδρα. Τόσα μαγαζιά νοικιάζονται στα νησιά, αδελφάκι μου, πήγαινε λίγο πιο μέσα να τελειώνει…
H Skeleton Operation, η Κίμπερλι και το shut down
-Πάνω που εγκρίθηκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ήρθε το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ να παγώσει τα πάντα, καθώς δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός από τους Δημοκρατικούς. Λείπουν 6 ψήφοι για να περάσει και τώρα θα πηγαίνει η υπόθεση από μέρα σε μέρα. Από την πρεσβεία ακούγεται τώρα ότι η έλευση της Κίμπερλι θα καθυστερήσει λίγο ακόμη. Η πρεσβεία προς το παρόν λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, Skeleton operation όπως το αποκαλούν οι ίδιοι. Στην ερώτηση πόσο μπορεί να κρατήσει το shutdown, διπλωματικοί κύκλοι που παρακολουθούν τα δρώμενα της πρεσβείας στην Αθήνα απαντούν πως τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κατέβει τα ρολά τρεις φορές. Το 2018 κράτησε πάνω από έναν μήνα, ενώ τις άλλες δύο φορές έως μία εβδομάδα.
Βλέπουν Ελλάδα οι Ινδοί της Hinduja Bank
-Ένας ακόμη επενδυτής που εξετάζει το ενδεχόμενο επενδύσεων στην Ελλάδα προέκυψε από τη συζήτηση στο Athens Riviera Forum που είχε ο CEO του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, με τον Karam Hinduja, CEO της Hinduja Bank. Τυπικά έχει έδρα την Ελβετία αλλά η τράπεζα ελέγχεται από τον πολυεθνικό όμιλο Hinduja Group που ανήκει σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ινδίας. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων (ΙΤ, ενέργεια, real estate, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αυτοκινητοβιομηχανία, κ.λπ.) και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων. Στο πλαίσιο λοιπόν της συζήτησης στην οποία συμμετείχε και ο Ahmad AlSawalhi, υψηλόβαθμο στέλεχος του fund MGX από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Karam Hinduja ανέφερε ότι θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσει στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, η Hinduja Bank έχει ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην καινοτομία και τεχνολογία αξιοποιώντας τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσιάζονται διεθνώς.
Οι διαπραγματεύσεις με Euronext και ο ρόλος του ΧΑ στη συμμαχία
-Οι συζητήσεις που διεξάγονται αυτό τον καιρό, ανάμεσα στη διοίκηση του Euronext και του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, δεν αφορούν τόσο την αποτίμηση της εξαγοράς, όσο τον μελλοντικό ρόλο που θα διαδραματίσει τη ΕΧΑΕ στην επόμενη μέρα. Το Ιταλικό Χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε σκληρά -οι χρηματιστές τότε έκαναν τριήμερη απεργία- και τελικά ανέλαβαν την Εκκαθάριση των συναλλαγών του Euronext. Οι Πορτογάλοι πήραν στη Λισαβόνα την τεχνολογική υποδομή και την IT ανάπτυξη. Το Όσλο διεκδίκησε και πήρε την Ενέργεια. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Αθήνας στη νέα χρηματιστηριακή συμμαχία; Είναι αρκετός ο ρόλος «πύλη για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη»; Η δημόσια πρόταση για το 67% -σε οποιοδήποτε τίμημα- δεν έχει μεσοπρόθεσμα τόσο μεγάλη σημασία, όσο η προσπάθεια για τη μη περιθωριοποίηση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Άλλωστε στη Δημόσια Πρόταση παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα αλλαγής του στόχου πχ. αντί 67% των μετοχών της ΕΧΑΕ, στο 50% ή ακόμη και καταστατική πλειοψηφία 33% σε πρώτη φάση.
Τα Παράγωγα και η αύξηση κεφαλαίου της Intralot
-Γράφαμε χθες για τα χιλιάδες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης με premium τιμή για τη μετοχή της Intralot που έχουν ανοίξει αυτές τις μέρες στο Χρηματιστήριο Παραγώγων. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ έχει μετατραπεί σε πεδίο εξελιγμένων arbitrage στρατηγικών, με επίκεντρο το Χρηματιστήριο Παραγώγων της Αθήνας. Η διοίκηση της Intalot ανακοίνωσε χθες ότι οι διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς έχουν λάβει εντολές που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες μετοχές, σε εύρος από 1,07 έως 1,12 ευρώ. Στο Χρηματιστήριο Παραγώγων διαπραγματεύονται δεκάδες χιλιάδες συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε τιμές premium, δημιουργώντας ένα περίπλοκο παζλ κερδοσκοπίας. Το στοίχημα είναι απλό στη θεωρία, πολύπλοκο στην εκτέλεση: Οι επενδυτές ανοίγουν short θέσεις στα Συμβόλαια, κλειδώνοντας κέρδη στα σημερινά επίπεδα. Ταυτόχρονα, ελπίζουν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου στα 1,12 ευρώ, αγοράζοντας φθηνότερα και κλείνοντας τις short θέσεις τους με κέρδος. Αν όμως η ζήτηση είναι πράγματι τόσο ισχυρή όσο υποστηρίζουν οι διαχειριστές, πολλοί μπορεί να μείνουν εκτός αύξησης ή να πάρουν πολύ λιγότερες μετοχές στο 1,12 απ’ όσες ελπίζουν. Οι κατανομές σε υπερκαλυμμένες εταιρικές εκδόσεις συνήθως απογοητεύουν. Όσοι έχουν ποντάρει σε αυτή τη στρατηγική μπορεί να βρεθούν με ανοιχτές short θέσεις και χωρίς νέες μετοχές για να τις καλύψουν, αναγκαζόμενοι να αγοράσουν από την αγορά σε οποιαδήποτε τιμή. Όλα αυτά προμηνύουν ότι στις 9 Οκτωβρίου που θα τεθούν σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Χθες, η μετοχή της Intralot έπεσε -3.85% στα 1,25€.
Έλληνες εφοπλιστές: 160 αγορές και 240 πωλήσεις πλοίων σε 12 μήνες
-Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Μόνον από τις τελευταίες κινήσεις προκύπτει πως ο Ανδρέας τζούνιορ Μαρτίνος συνεχίζει την ανάπτυξη της Minerva Marine και κρατάει ζεστή την παρουσία της στα containerships, ενεργοποιώντας option σε γιάρδα της Κίνας. Η Danaos του Κούστα φέρεται να έβαλε δύο ακόμη παραγγελίες για ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Στην αγορά μεταχειρισμένων-second hand πλοίων, η Equinox του Γκίκα Γκούμα χτύπησε στοχευμένα σε πλειστηριασμό, εξασφαλίζοντας το Great Vista, ένα Ultramax τελευταίας τεχνολογίας, με τίμημα που δείχνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει εκλεκτική. Το πιο ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στους αριθμούς: 160 αγορές και 240 πωλήσεις πλοίων μέσα σε δώδεκα μήνες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι Έλληνες κρατούν ταυτόχρονα τα «κλειδιά» του πιο δραστήριου αγοραστή και του πιο «ευέλικτου» πωλητή παγκοσμίως.
Το fund από το Σαν Φρανσίσκο, οι επενδύσεις στην Ελλάδα και ο Κούστας
-Ήταν μην αρχίσω να σκαλίζω το θέμα των wannabe επενδυτών στην ελληνική ναυτιλία. Χθες έγραφα για τους Βιετναμέζους και τους Γερμανούς και σήμερα έμαθα και για Αμερικάνους οι οποίοι όμως έχουν ήδη προχωρήσει σε πράξεις. Μου είπαν λοιπόν ότι fund με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχει επενδύσει ήδη σε δύο ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες με εστίαση στη ναυτιλία. Πρόκειται για το True Wind Capital Strategic Investor. Εισήλθε στην Danaos Management Consultans SA την οποία είχαν ιδρύσει ο Γιάννης Κούστας και ο Δημήτρης Θεοδοσίου που κατείχαν από 50%. Ο Δημήτρης Θεοδοσίου μαθαίνω ότι αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και είναι πλέον μέλος του ΔΣ, ενώ τη θέση του πήρε ο γιος του Νικόλας. Και να σας εξηγήσω τι κάνει η εταιρεία. Πρόκειται από τους πιο γνωστούς διεθνώς παρόχους τεχνολογίας στη ναυτιλία συνδυάζοντας εκτενή εμπειρία σε όλες τις πτυχές της ναυτιλίας (Διοίκηση, Μηχανική, Λειτουργία, Λογιστική, Προμήθειες, Μεσίτες κ.ά.) και της Πληροφορικής (Προηγμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης, Τεχνολογίες Επικοινωνιών, Διαδίκτυο και Κινητές Τεχνολογίες). Επίσης, η άλλη εταιρεία είναι Procurship με την οποία το αμερικανικό fund έκανε την αρχή των επενδύσεών του στην Ελλάδα. Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα προμηθειών για τη ναυτιλία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της θαλάσσιας βιομηχανίας.
Το Υπερταμείο και τα δίκτυα ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
-Ρόλο στη διαχείριση των υδάτινων πόρων διεκδικεί το Υπερταμείο, όπως είπε σε ομιλία του ο CEO Γιάννης Παπαχρήστου. Το Υπερταμείο υποστήριξε μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε έργα αναβάθμισης του δικτύου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ με την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών και στη δημοπράτηση επενδύσεων αφαλάτωσης. Πρόταξε επίσης την αναβάθμιση των λιμενικών και σιδηροδρομικών υποδομών και με την ανάπτυξη νέων κέντρων logistics, ώστε η χώρα μας να αξιοποιήσει τη γεωστρατηγική της θέση και να καθιερωθεί σε πύλη εισόδου για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το Υπερταμείο έχει ήδη υλοποιήσει και δρομολογήσει σημαντικά έργα, με την αξιοποίηση λιμένων και μαρίνων στο χαρτοφυλάκιό του και με τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη για νέα Επιχειρηματικά Πάρκα logistics στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο ο αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου, Π. Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στην ωρίμανση και δημοπράτηση των έργων για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου, προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ. Τη διενέργεια των διαγωνισμών θα αναλάβει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF).
Ιούνιο του 2026 το ΟΑΚΑ
-Στο τέλος Ιουνίου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης και αναβάθμισης του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ. Για τη ριζική αναβάθμιση του ΟΑΚΑ αξιοποιήθηκαν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και το PPF δημοπράτησε έργα ύψους 90 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια.
Στα 2,4 δισ. ευρώ η αξία της Theon
-Η Theon International Plc μπήκε στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ (Euronext Amsterdam) στις 7 Φεβρουαρίου 2024, με τιμή διάθεσης 10€/μτχ. Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) για το 25% των μετοχών της, συγκέντρωσε 154 εκατ €, με αποτέλεσμα η αποτίμησή της να ανέλθει -τότε- σε 700 εκατ. ευρώ. Χθες, η τιμή της μετοχής ήταν πάνω από τα 34€ (+199,53% σε ετήσια βάση) ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα κατέγραψε κέρδη +24,95%. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει φτάσει τα 1,7 δισ. ευρώ. Η αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη γνωρίζει πρωτόγνωρες δόξες και η ελληνική εταιρεία συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, προφανώς επωφελείται. Μέχρι σήμερα, η Theon Plc έχει εξασφαλίσει νέες παραγγελίες περίπου 70 εκατ. ευρώ, καθοδηγώντας τις εκτιμήσεις εσόδων προς το μισό δισ. ευρώ. Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Theon έχει φυλάξει τις μεγαλύτερες παραγγελίες της χρονιάς, ενώ πληροφορίες από την ελληνική αγορά αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στη μητρική εταιρεία EFA Group έχουν εκδηλώσει και θα ανακοινώσουν συντόμως τη συμμετοχή τους, δύο πολύ μεγάλα -ελληνικής καταγωγής- «επενδυτικά σπίτια».
Τα καλύτερα περιθώρια διύλισης της χρονιάς, αλλά οι μετοχές...
-Ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε ο καλύτερος μήνας του 2025 για τα ελληνικά διυλιστήρια, με τα περιθώρια διύλισης (refining margins) να εκτοξεύονται σε επίπεδα που δεν είχαν δει εδώ και μήνες. Οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί ρωσικών διυλιστηρίων αφήνουν σημάδια αγορά πετρελαιοειδών. Με τη ρωσική παραγωγή να συρρικνώνεται, τα ελληνικά διυλιστήρια, που βρίσκονται σε στρατηγική θέση στη Μεσόγειο, μετατρέπονται σε κρίσιμους προμηθευτές για την ευρωπαϊκή αγορά. Τα crack spreads - η διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης - έχουν ανέβει σημαντικά. Για τη Motor Oil, που λειτουργεί το μεγαλύτερο διυλιστήριο στην Ελλάδα, στον Ασπρόπυργο, τα περιθώρια διύλισης ανέβηκαν στο 11,1%. Για τη HelleniQ Energy με τα δύο διυλιστήρια στην Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σταθερές και τα περιθώρια διύλισης ψηλά, δημιουργείται αυξημένη κερδοφορία ανά βαρέλι. Τα ελληνικά διυλιστήρια απολαμβάνουν έναν σπάνιο συνδυασμό: ισχυρή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά, και γεωγραφικό πλεονέκτημα. Στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όλα αυτά προς παρόν μεταφράζονται με αυξημένο όγκο συναλλαγών σε Motor Oil (-0,62% στα 25,4€) και HelleniQ Energy (-1,07% στα 8,34€), όχι όμως και με άνοδο τιμών.
13 Οκτωβρίου το Investor’s Day της Ideal Holdings
-Σε 10 μέρες από σήμερα, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η διοίκηση της Ideal Holdings έχει προγραμματίσει το επόμενο Investor’s Day για το οποίο έχουν πυκνώσει -πάλι- οι επενδυτικές προσδοκίες όπως φαίνεται και από τη χθεσινή κίνηση της μετοχής. Στο πρώτο εξάμηνο 2025 η IDEAL ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές των τελευταίων ετών στον ελληνικό τομέα τροφίμων με την απόκτηση της Μπάρμπα Στάθης και πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια στον κλάδο. Πριν από έναν μήνα, ο πρόεδρος της εισηγμένης Λάμπρος Παπακωνσταντίνου είχε ξεκαθαρίσει ότι ποτέ η Ideal δεν έχει έρθει σε συζητήσεις με το CVC για να εξαγοράσει κάποια άλλη θυγατρική της Vivartia (π.χ. ΔΕΛΤΑ). Η Ideal Holdings είναι η μόνη εισηγμένη στο ΧΑ που επενδύει με τη φιλοσοφία των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και είναι λογικό οι επενδυτές να περιμένουν να ακούσουν τη στρατηγική για νέους τομείς επενδύσεων. Προφανώς περιμένουν να ακούσουν επιβεβαίωση της γενναίας μερισματικής πολιτικής με επιστροφή 40%-50% των καθαρών κερδών την επόμενη τριετία.
Ράλι για Cenergy, Viohalco και Aktor
-Και οι τρεις μετοχές τρυπούν συνεχώς το «ταβάνι» τους. Ωστόσο, η ανανέωση των ρεκόρ γίνεται με εμφατικό τρόπο και όχι με ήπια ανοδικές κινήσεις, αναδεικνύοντας το «εύλογο» της υπεραπόδοσής τους. Ένα τριήμερο ράλι της τάξης του 7,3% ήταν αρκετό για να οδηγήσει τη Cenergy Holdings από τα 12 ευρώ, στην «πόρτα» των 13 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Χθες έκανε τζίρο άνω των 5 εκατ. ευρώ, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της μετοχής, ενώ έπιασε τα 2,7 δισ. ευρώ σε όρους αποτίμησης. Σε νέο ιστορικό υψηλό και η μητρική, Viohalco, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τα 2 δισ. ευρώ. Με άλμα 3,3% έσβησε τη χασούρα των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, πλησιάζοντας σε απόσταση βολής από τα 7,7 ευρώ. Απτόητη σε νέες κορυφές συνεχίζει η Aktor, η οποία έκλεισε ανοδικά κατά 1,4% στα 8,84 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 8,85 ευρώ. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών, ενώ ακολουθούν τα 8,862 ευρώ της 5ης Ιουλίου 2007. Για να βρούμε υψηλότερη τιμή, πρέπει να ταξιδέψουμε ακόμα πιο πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στα 9,195 ευρώ της 28ης Ιανουαρίου 2004. Παράλληλα, ο όμιλος έπιασε την κεφαλαιοποίηση των 1,8 δισ. ευρώ.
Χρηματιστήριο: H πτώση στην 3Ε Coca Cola, οι μετοχές και τα αποτελέσματα
-Όσο οι αγορές δεν εκπέμπουν μηνύματα συστημικού κινδύνου, τα χρηματιστήρια δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ανεβαίνουν. Όσο όμως ανεβαίνουν οι αποτιμήσεις, η απόσταση από τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη μεγαλώνει. Στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η αγορά «τιμωρεί» τις εταιρείες που ανακοινώνουν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα (βλ. AustriaCard, Jumbo, Ιατρ. Κέντρο κ.λπ.) ενώ «επιβραβεύει» τις εταιρείες που με συνέπεια αυξάνουν τα μεγέθη και τις επιδόσεις τους. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά από ένα εξουθενωτικό ανοδικό 11μηνο ράλι με βασικό πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο και συνοδοιπόρους λίγες «βαριές» μετοχές. Χθες, σ’ ένα ανεξήγητα ενθουσιώδες ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό περιβάλλον με όλους τους βασικούς δείκτες ανοδικούς, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε προσεκτικά και φοβισμένα, αλλά μόνιμα σε θετικό πρόσημο. Έφτασε κάποια στιγμή στις -τεχνικά κρίσιμες- 2.069,57 μονάδες (+0,64%) στο κλείσιμο όμως γλίστρησε 2.057,26 μονάδες (+0,04%). Η καθαρή αξία των συναλλαγών απεικονίζει αυτή την προσεκτική αλλά αισιόδοξη διστακτικότητα με 194,46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13 εκατ. σε πακέτα. Η πιο «βαριά» μετοχή της αγοράς μας, η Coca Cola 3Ε (-2,16% στα 38,9€) συνεχίζει να προειδοποιεί για κάτι που ουδείς γνωρίζει αλλά προφανώς κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται να συμβεί αφού πραγματοποίησαν συναλλαγές αξίας σχεδόν 5 εκατ. ευρώ. Η Piraeus (-1,48% στα 7,34€), ο ΟΤΕ (-1,66% στα 15,96€) και η ΔΕΗ (-1,11% στα 14,24€) έδειξαν ότι έχουν πωλητές στο παρασκήνιο που παραμονεύουν. Ο ΟΠΑΠ (+2,74%στα 20€) έκανε το καθήκον του όπως και η Metlen (+1,39% στα 48€) που αντέδρασε μέσω Λονδίνου. Στη Eurobank (+1,43% στα 3,4€) χθες μόνο πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές αξίας 29,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΤΙΤΑΝ (+3,91% στα 35,9) έδωσε σημεία ζωής. Ο μεγάλος θόρυβος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά οδήγησε τον ΟΛΠ στα 43,6€ με -2,57%, ενώ η Mevaco επέστρεψε στα 8,4€ (-2,89%) αφού προηγουμένως μας είχε εντυπωσιάσει +31% το περασμένο τριήμερο.
Οι μετοχές των ορυχείων χρυσού
-Πριν από μερικά χρόνια, αν πρότεινες σε κάποιον να επενδύσει σε μετοχές ορυχείων χρυσού, θα σε θεωρούσε ανόητο ίσως και ύποπτα αφελή. Τώρα που η τιμή του χρυσού φλερτάρει με τις 3.900 δολάρια/ουγκιά, οι χρυσωρύχοι απέκτησαν αίγλη και κύρος. Ο Δείκτης NYSE Arca Gold Miners έχει εκτοξευθεί +123% φέτος, καταγράφοντας την καλύτερη ετήσια απόδοση του αιώνα, ενώ το 100% των μετοχών του δείκτη διαπραγματεύονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών - ένα φαινόμενο που είδαμε τελευταία φορά στην πανδημία του 2020 και το 2016. Η τιμή του χρυσού σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και οι κεντρικές τράπεζες, από την Κίνα μέχρι την Πολωνία, συσσωρεύουν χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο. Οι μετοχές των ορυχείων χρυσού κινούνται με μόχλευση σε σχέση με το μέταλλο. Όταν ο χρυσός ανεβαίνει 20%, τα κέρδη των εταιρειών μπορούν να εκτοξευθούν 50% ή και περισσότερο, αφού τα λειτουργικά τους κόστη παραμένουν σταθερά. Το αποτέλεσμα; Ο δείκτης υπεραποδίδει έναντι του S&P 500 στα επίπεδα του 2020 - μια ανατροπή μετά από χρόνια υποτονικής πορείας. Βέβαια το γεγονός ότι ΟΛΕΣ -το 100% των μετοχών που απαρτίζουν τον Δείκτη NYSE Arca Gold Miners- διαπραγματεύονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών δημιουργεί βάσιμες υποψίες ότι βρίσκονται υπεραγορασμένα επίπεδα. Οι διορθώσεις μπορεί να είναι βίαιες. Προς το παρόν η μακροοικονομική αβεβαιότητα συνεχίζεται, οι κεντρικές τράπεζες δέχονται αφόρητες πιέσεις να μειώσουν τα επιτόκια ακόμη περισσότερο, οι συναλλαγματικές ανακατατάξεις είναι καθημερινές, επομένως -προς το παρόν- ό,τι λάμπει είναι χρυσός…
