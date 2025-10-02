OpenAI: Ολοκληρώνει πώληση μετοχών με αποτίμηση – ρεκόρ 500 δισ. δολαρίων
OpenAI: Ολοκληρώνει πώληση μετοχών με αποτίμηση – ρεκόρ 500 δισ. δολαρίων
Η OpenAI είναι πλέον η πιο πολύτιμη startup στον κόσμο - Προηγουμένως είχε αποτιμηθεί σε 300 δισ. δολάρια
Η OpenAI ολοκλήρωσε μια συμφωνία που επιτρέπει στους τρέχοντες και πρώην υπαλλήλους της να πουλήσουν μετοχές της εταιρείας αξίας περίπου 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση αποτίμηση της εταιρείας στα 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg
Η δευτερογενής πώληση φέρνει τον κατασκευαστή του ChatGPT μπροστά από την SpaceX του Ελον Μασκ, καθιστώντας τον την πιο πολύτιμη startup στον κόσμο. Η OpenAI είχε προηγουμένως αποτιμηθεί σε 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό την ηγεσία της SoftBank Group Corp.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υπάλληλοι της OpenAI πούλησαν μετοχές σε μια ομάδα επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX του Αμπού Ντάμπι και T. Rowe Price, ανέφερε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Το Bloomberg News είχε προηγουμένως αναφερθεί στις συζητήσεις για τη δευτερογενή πώληση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Η δευτερογενής πώληση φέρνει τον κατασκευαστή του ChatGPT μπροστά από την SpaceX του Ελον Μασκ, καθιστώντας τον την πιο πολύτιμη startup στον κόσμο. Η OpenAI είχε προηγουμένως αποτιμηθεί σε 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό την ηγεσία της SoftBank Group Corp.
OpenAI has completed a deal allowing current and former employees to sell about $6.6 billion worth of shares in the company at a $500 billion valuation, according to a person familiar with the matter https://t.co/7kL1GHSD0B— Bloomberg (@business) October 2, 2025
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υπάλληλοι της OpenAI πούλησαν μετοχές σε μια ομάδα επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX του Αμπού Ντάμπι και T. Rowe Price, ανέφερε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Το Bloomberg News είχε προηγουμένως αναφερθεί στις συζητήσεις για τη δευτερογενή πώληση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα