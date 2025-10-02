Ρεύμα: Κρίσιμη σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας - Ποια μέτρα έχουν πέσει στο τραπέζι
Ρεύμα: Κρίσιμη σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας - Ποια μέτρα έχουν πέσει στο τραπέζι
Ο ΣΕΒ, ο Χατζηδάκης και η δύσκολη εξίσωση των πολλών ταχυτήτων – Οι πιέσεις, τα δημοσιονομικά όρια και το πολιτικό μήνυμα
Καθοριστικό ραντεβού για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, που πιέζεται ασφυκτικά και ζητά την ένταξή της σε ένα προστατευτικό πλαίσιο στήριξης, αποτελεί η σημερινή σύσκεψη ανάμεσα στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.
Η συνάντηση συγκαταλέγεται στις πιο κρίσιμες των τελευταίων μηνών, καθώς αναμένεται να δρομολογήσει το πακέτο μέτρων ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ το αποτέλεσμά της θα αποτελέσει βασικό χαρτί του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ την προσεχή Τρίτη.
Πρώτον στους δημοσιονομικούς περιορισμούς που δεν αφήνουν περιθώρια για γενναίες ενισχύσεις καθώς το ιταλικό μοντέλο προβλέπει ενεργειακό δάνειο της τάξης των 10 TWh/έτος για 3 έτη από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους καταναλωτές με τιμή τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τα δάνειο αυτό θα επιστρέφεται στο βάθος της επόμενης 20ετίας με έργα ΑΠΕ και θα είναι συνολικού κόστους 855 εκ ευρώ. Σοβαρές επιφυλάξεις για την εφαρμογή του συνεχίζει να διατυπώνει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών (ΕΒΙΚΕΝ) που θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δύσκολα θα παρακάμψουν τον ύφαλο της Κομισιόν.
Δεύτερον, αρμόδιες πηγές τονίζουν τις διαφορετικές ανάγκες των κλάδων καθώς η τσιμεντοβιομηχανία, η χαλυβουργία, η χημική βιομηχανία έχουν εντελώς διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης και απαιτήσεων.
Έτσι, στο τραπέζι φαίνεται να έχουν πέσει σενάρια για μέτρα «δυό ή περισσότερων ταχυτήτων», με προσαρμοσμένα σχήματα ανά κατηγορία, που θα λειτουργούν ως «μαξιλάρι» για το ενεργειακό κόστος χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον προϋπολογισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Η συνάντηση συγκαταλέγεται στις πιο κρίσιμες των τελευταίων μηνών, καθώς αναμένεται να δρομολογήσει το πακέτο μέτρων ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ το αποτέλεσμά της θα αποτελέσει βασικό χαρτί του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ την προσεχή Τρίτη.
Η πίεση του ΣΕΒ και το ιταλικό μοντέλοΟ ΣΕΒ από την περασμένη εβδομάδα προωθεί την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, που προβλέπει πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους για πάνω από 400 βιομηχανίες υψηλής και μέσης τάσης. Το αίτημα αυτό εδράζεται στη διαπίστωση ότι η ελληνική βιομηχανία σηκώνει δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της, γεγονός που πλήττει άμεσα την εξαγωγική της ικανότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Τα δημοσιονομικά όρια και οι πολλαπλές ταχύτητεςΗ κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να στηρίξει τη βιομηχανία, αλλά και συνολικά την επιχειρηματικότητα ωστόσο το «αντίγραφο» του ιταλικού μοντέλου σκοντάφτει σε βασικά εμπόδια.
Πρώτον στους δημοσιονομικούς περιορισμούς που δεν αφήνουν περιθώρια για γενναίες ενισχύσεις καθώς το ιταλικό μοντέλο προβλέπει ενεργειακό δάνειο της τάξης των 10 TWh/έτος για 3 έτη από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους καταναλωτές με τιμή τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τα δάνειο αυτό θα επιστρέφεται στο βάθος της επόμενης 20ετίας με έργα ΑΠΕ και θα είναι συνολικού κόστους 855 εκ ευρώ. Σοβαρές επιφυλάξεις για την εφαρμογή του συνεχίζει να διατυπώνει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών (ΕΒΙΚΕΝ) που θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δύσκολα θα παρακάμψουν τον ύφαλο της Κομισιόν.
Δεύτερον, αρμόδιες πηγές τονίζουν τις διαφορετικές ανάγκες των κλάδων καθώς η τσιμεντοβιομηχανία, η χαλυβουργία, η χημική βιομηχανία έχουν εντελώς διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης και απαιτήσεων.
Έτσι, στο τραπέζι φαίνεται να έχουν πέσει σενάρια για μέτρα «δυό ή περισσότερων ταχυτήτων», με προσαρμοσμένα σχήματα ανά κατηγορία, που θα λειτουργούν ως «μαξιλάρι» για το ενεργειακό κόστος χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον προϋπολογισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα