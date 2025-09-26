Η BMW ανακαλεί πάνω από 330.000 αυτοκίνητα σε Γερμανία και ΗΠΑ για πρόβλημα στη μίζα

Η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα παραγωγής από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, που έχουν διατεθεί στην ευρωπαϊκή, την αμερικανική και την ασιατική αγορά