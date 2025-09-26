Viva.com: Αναμένεται θετικό EBITDA το 2025 – Πρόβλεψη για 20 εκατ. ευρώ
Προς θετικό EBITDA οδεύει η Viva.com για το έτος 2025, διατηρώντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 30%, σε συνέχεια επίτευξης του ισοσκελισμού μηνιαίων εσόδων και εξόδων (break-even) στο β’ εξάμηνο του 2024. Αυτό το ορόσημο είναι το αποτέλεσμα μίας περιόδου δομικού μετασχηματισμού, στρατηγικής ενοποίησης, και λειτουργικής αποδοτικότητας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).
«Δημιουργήσαμε μια ευέλικτη, AI-ready τράπεζα, βασισμένη σε μία εξαιρετικά αποτελεσματική, lean οργάνωση, με την κλίμακα ενός καθιερωμένου ιδρύματος και την ταχύτητα ενός disruptor – και μόλις αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε την πλήρη δυναμική του μοντέλου της Viva.com,» δήλωσε ο Χάρης Καρώνης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Viva.com. «Η Viva.com συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης, προσβλέποντας σε βάθος χρόνου στις δημόσιες αγορές.»
Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής. Η Viva.com ισοσκέλισε τα μηνιαία έσοδα και έξοδά της (breakeven) κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας το 2024 έσοδα €205,9 εκατ. με μικτό κέρδος €88,9 εκατ., αυξημένο κατά 31% σε ετήσια βάση, ενώ το EBITDA βελτιώθηκε κατά 19%. Η δυναμική αυτή ενισχύθηκε από τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Viva Payments από τη Vivabank, η οποία ολοκληρώθηκε ταχύτατα και είναι πλήρως λειτουργική ήδη από το Φεβρουάριο 2025. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εδραίωσε τη Viva.com ως το πλέον τεχνολογικά προηγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για επιχειρήσεις στην Ευρώπη, παρέχοντας πλήρες φάσμα υπηρεσιών πληρωμών, φοροσήμανσης, έκδοσης καρτών, δανειακών προϊόντων και καταθέσεων σε 24 ευρωπαϊκές χώρες.
Ο Όμιλος Viva.com προβλέπεται να ολοκληρώσει το 2025 με EBITDA περίπου €20 εκατ., σηματοδοτώντας μία εξαιρετικά σημαντική άνοδο συγκριτικά με το 2024, που αντικατοπτρίζει τη συντονισμένη και συνεχή αύξηση των εσόδων και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Η θετική απόδοση του Οργανισμού υπογραμμίζει την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του και την αυξανόμενη ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Viva.com, που βασίζεται σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες.
