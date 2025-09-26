Viva.com: Αναμένεται θετικό EBITDA το 2025 – Πρόβλεψη για 20 εκατ. ευρώ

«Η Viva.com συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης, προσβλέποντας σε βάθος χρόνου στις δημόσιες αγορές» δήλωσε ο Ιδρυτής και CEO, Χάρης Καρώνης