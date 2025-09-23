Τελευταίοι στην Ευρώπη φεύγουν οι Έλληνες από το πατρικό τους σπίτι - Δείτε σε τι ηλικία

Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 30,7 ετών, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες ηλικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Eurostat.Παράλληλα, όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, παρά τη μεταγενέστερη αποχώρηση, οι νέοι πλήττονται ιδιαίτερα από το υψηλό κόστος στέγασης. Το 30,3% των νέων ηλικίας 15-29 ετών δαπανά τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του στην στέγαση, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (9,7%).Το 2024, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειψαν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 26,2 ετών, σε μία ήπια μείωση από τα 26,3 έτη το 2023. Από το 2002, η μέση ηλικία κυμαίνεται σχετικά σταθερά, μεταξύ του χαμηλού 26,1 ετών το 2019 και του υψηλού 26,8 ετών το 2006.Οι χώρες με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία αποχώρησης, πάνω από 30 έτη, είναι η Κροατία (31,3), η Σλοβακία (30,9), η Ελλάδα (30,7), η Ιταλία (30,1) και η Ισπανία (30). Αντίθετα, οι νεότερες ηλικίες αποχώρησης καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9).