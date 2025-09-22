Τεκμήρια διαβίωσης: 500.000 φορολογούμενοι θα δουν μείωση έως και 65,5%
Τεκμήρια διαβίωσης: 500.000 φορολογούμενοι θα δουν μείωση έως και 65,5%
Νέος υπολογισμός με βάση τις εκπομπές ρύπων, οριζόντια μείωση για ακίνητα, σημαντικές ελαφρύνσεις και στα σκάφη
Ανάσα για 477.000 φορολογούμενους που εγκλωβίζονταν κάθε χρόνο στα τεκμήρια, πληρώνοντας φόρο για εισοδήματα που δεν είχαν. Η κυβέρνηση, όπως είχε εξαγγείλει, προχωρά σε μέση μείωση 30% για τεκμήρια που αφορούν ΙΧ, ακίνητα και σκάφη.
Η σημαντικότερη αλλαγή έρχεται στα αυτοκίνητα.
Μέχρι σήμερα, το τεκμήριο οριζόταν σχεδόν αποκλειστικά από τον κυβισμό, με εκπτώσεις λόγω παλαιότητας 30% (5-10 έτη) και 50% (άνω των 10). Αυτό όμως θεωρούνταν στρέβλωση, αφού ένα νέο όχημα δύσκολα έχει μεγαλύτερο κόστος συντήρησης από ένα δεκαπενταετίας. Η πρακτική αυτή μάλιστα λειτουργούσε ως φραγμός στην αγορά νέων ΙΧ.
Πλέον, για οχήματα μετά το 2010 (μέχρι 15ετίας) οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων. Η κλίμακα είναι:
•1-122 γρ. CO2 → 2.000€
•123-139 γρ. → +30€/γρ
•140-166 γρ. → +45€/γρ
•Πάνω από 166 γρ. → +60€/γρ
Έτσι, ένα ΙΧ 1.500 κυβικών με 102 γρ. CO2 είχε τεκμήριο 5.800€ (ή το μισό αν άνω δεκαετίας). Με το νέο σύστημα περιορίζεται στις 2.000€, δηλαδή μείωση 65,5% για καινούριο και 31% για παλαιότερο. Ένα χιλιαράκι με 119 γρ. CO2 είχε 4.000€ (ή 2.000€ αν παλιό), τώρα πέφτει στα 2.000€, με μείωση 50%.
Για τα ακίνητα, τα τεκμήρια περιορίζονται οριζόντια κατά 30%. Επιπλέον, οι συντελεστές προσαύξησης μειώνονται:
•Από 40% σε 30% για ζώνες 2.800–4.999€
•Από 70% σε 58% για τιμή ζώνης άνω 5.000€
Παραμένει το +20% για μονοκατοικίες και η έκπτωση 50% για δευτερεύουσες κατοικίες. Έτσι, μια μονοκατοικία 110 τ.μ. στην Καβάλα (τιμή ζώνης <2.800) είχε τεκμήριο 6.180€, τώρα πέφτει σε 4.308€.
Για τα σκάφη, οι δαπάνες μειώνονται επίσης κατά 30%, ακόμα και για καινούρια, ώστε να αρθεί η στρέβλωση που ίσχυε όπως και στα ΙΧ. Εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση 50% για ιστιοπλοϊκά.
