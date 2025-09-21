Σοκ στην αγορά καφέ: Ο Arabica ξεπερνά τα $4 – Τι σημαίνει για τους καταναλωτές
Οι τιμές του καφέ εκτοξεύονται λόγω ξηρασίας στη Βραζιλία, αμερικανικών δασμών 50% και μειωμένων αποθεμάτων - Η arabica ξεπέρασε τα 4 δολάρια/λίβρα, ενώ κακάο και ζάχαρη κατέγραψαν άνοδο
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ στη Νέα Υόρκη συνέχισαν την έντονη ανοδική τους πορεία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από τον Απρίλιο το όριο των 4 δολαρίων ανά λίβρα, καθώς οι ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά και οι εμπορικές εντάσεις ενισχύουν την αγορά.
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Bloomberg, Χαβιέ Μπλας, η ποικιλία arabica, που χρησιμοποιείται ευρέως σε premium ροφήματα από αλυσίδες όπως η Starbucks, ενισχύθηκε έως και 3,6% τη Δευτέρα.
Από τις αρχές Αυγούστου οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σχεδόν 47%, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας στη Βραζιλία, των δασμών των ΗΠΑ στις εισαγωγές από τη Νότια Αμερική και της πτώσης των αποθεμάτων.
