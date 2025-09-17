Dashboard του Πολίτη: Mε ένα κλικ ένσημα, εκκαθαριστικά και πιστοποιητικά από τον ΕΦΚΑ - Πώς θα βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις
Dashboard του Πολίτη: Mε ένα κλικ ένσημα, εκκαθαριστικά και πιστοποιητικά από τον ΕΦΚΑ - Πώς θα βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις
Πώς δουλεύει η νέα εφαρμογή του ΕΦΚΑ - Το 2026 ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση του χαρτοβασιλείου του φορέα.
Με ένα κλικ στον υπολογιστή, το τάμπλετ αλλά και το κινητό τηλέφωνο ο ασφαλισμένος και ο συνταξιούχος μέσω της νέας πλατφόρμας «Dashboard του πολίτη» που ήδη βρίσκεται σε λειτουργία θα μπορεί να δει σε μια οθόνη την ασφαλιστική του ιστορία, να κάνει αιτήσεις, να λάβει ειδοποιήσεις και γενικά να έχει πρόσβαση σε όποια προσωποποιημένη πληροφορία επιλέξει.
Aναφερόμενη στη νέα πλατφόρμα «Dashboard» που παρουσιάστηκε χθες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι «θα κάνει καλύτερη τη ζωή του πολίτη αφού με ένα κλικ θα μπορεί να βλέπει την ασφαλιστική του ιστορία και ό,τι τον αφορά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ σε μία οθόνη»
Αφού ευχαρίστησε τους υπαλλήλους που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την εξέλιξη του ΕΦΚΑ, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε ότι οι επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου μετά την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου θα αφορούν τον ενιαίο κανονισμό παροχών του ΕΦΚΑ, τη βελτίωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ.
Από την πλευρά του ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, εξηγώντας τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας «Dashboard του πολίτη» διαβεβαίωσε ότι «μετά το καλοκαίρι του 2026 , όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των 56 εκατ. σελίδων του "χαρτοβασιλείου" του ΕΦΚΑ και το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα , οι συντάξεις θα εκδίδονται ταχύτατα, σε λιγότερο χρόνο από τις 50 ημέρες που ισχύει σήμερα για τις απλές περιπτώσεις χωρίς διαδοχική ασφάλιση».
Σήμερα έχει σαρωθεί το 65% των εγγράφων, για το 40% μπορούν να εξαχθούν δεδομένα ενώ το 25% έχει ήδη μετασχηματιστεί ψηφιακά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει σαρωθεί το σύνολο των εγγράφων (θα ακολουθήσουν και άλλα που στοιβάζονται σε χαρτοκούτες) ενώ στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τυχόν λάθη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Δίνεται μάλιστα και η δυνατότητα προσωποποιημένων ειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων, ενώ σταδιακά η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται με νέες λειτουργικότητες.
Το νέο ψηφιακό εργαλείο συγκεντρώνει προσωποποιημένη πληροφόρηση με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια ενώ η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση με One Time Password (OTP). Ωστόσο η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σημειώνεται ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την καταχώρισή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα άμεσα.
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (μισθωτός, μη μισθωτός, άτομο με αναπηρία ή συνταξιούχος), η αρχική οθόνη παρουσιάζει συγκεντρωμένα και οργανωμένα όλα τα κρίσιμα στοιχεία. Στην ενότητα Αιτήσεις, προβάλλονται οι αιτήσεις που υποβάλλει ο ασφαλισμένος, αλλά και η εμφάνιση της κατάστασής τους. Ταυτόχρονα, μπορεί να υποβάλλει νέες αιτήσεις για μεταβολή στοιχείων, επιδόματα και παροχές.
Επιπλέον, στη θέση των τραπεζικών συναλλαγών μπορεί ο ασφαλισμένος να αλλάξει ή να διορθώσει το IBAN και να ορίσει τον πρωτεύοντα τραπεζικό λογαριασμό του. Παράλληλα μπορεί να κάνει τις πληρωμές του και μέσω ΙRIS.
Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει άμεσα την επικαιροποιημένη βεβαίωση απογραφής.
Επίσης, έχει αναπτυχθεί και η εφαρμογή «myEFKA mobile App», που είναι διαθέσιμη για όλες τις συσκευές, σε App Store και Google Play, για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου που προσφέρει στον χρήστη τις ίδιες λειτουργικότητες, προσαρμοσμένες ειδικά για χρήση σε κινητά και τάμπλετ.
Aναφερόμενη στη νέα πλατφόρμα «Dashboard» που παρουσιάστηκε χθες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι «θα κάνει καλύτερη τη ζωή του πολίτη αφού με ένα κλικ θα μπορεί να βλέπει την ασφαλιστική του ιστορία και ό,τι τον αφορά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ σε μία οθόνη»
Αφού ευχαρίστησε τους υπαλλήλους που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την εξέλιξη του ΕΦΚΑ, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε ότι οι επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου μετά την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου θα αφορούν τον ενιαίο κανονισμό παροχών του ΕΦΚΑ, τη βελτίωση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ.
Από την πλευρά του ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, εξηγώντας τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας «Dashboard του πολίτη» διαβεβαίωσε ότι «μετά το καλοκαίρι του 2026 , όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση των 56 εκατ. σελίδων του "χαρτοβασιλείου" του ΕΦΚΑ και το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα , οι συντάξεις θα εκδίδονται ταχύτατα, σε λιγότερο χρόνο από τις 50 ημέρες που ισχύει σήμερα για τις απλές περιπτώσεις χωρίς διαδοχική ασφάλιση».
Σήμερα έχει σαρωθεί το 65% των εγγράφων, για το 40% μπορούν να εξαχθούν δεδομένα ενώ το 25% έχει ήδη μετασχηματιστεί ψηφιακά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει σαρωθεί το σύνολο των εγγράφων (θα ακολουθήσουν και άλλα που στοιβάζονται σε χαρτοκούτες) ενώ στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τυχόν λάθη έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Οι λειτουργίες της πλατφόρμαςΜέσω της νέας πλατφόρμας Dashboard, οι πολίτες θα μπορούν να δουν τα ένσημά τους, τον ασφαλιστικό τους βίο, τα ραντεβού με τον ΕΦΚΑ, τα ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών ή δόσεων, τα ποσοστά αναπηρίας αλλά και τα εκκαθαριστικά συντάξεων.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Δίνεται μάλιστα και η δυνατότητα προσωποποιημένων ειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων, ενώ σταδιακά η εφαρμογή θα εμπλουτίζεται με νέες λειτουργικότητες.
Το νέο ψηφιακό εργαλείο συγκεντρώνει προσωποποιημένη πληροφόρηση με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια ενώ η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και επιβεβαίωση με One Time Password (OTP). Ωστόσο η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σημειώνεται ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την καταχώρισή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα άμεσα.
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (μισθωτός, μη μισθωτός, άτομο με αναπηρία ή συνταξιούχος), η αρχική οθόνη παρουσιάζει συγκεντρωμένα και οργανωμένα όλα τα κρίσιμα στοιχεία. Στην ενότητα Αιτήσεις, προβάλλονται οι αιτήσεις που υποβάλλει ο ασφαλισμένος, αλλά και η εμφάνιση της κατάστασής τους. Ταυτόχρονα, μπορεί να υποβάλλει νέες αιτήσεις για μεταβολή στοιχείων, επιδόματα και παροχές.
Επιπλέον, στη θέση των τραπεζικών συναλλαγών μπορεί ο ασφαλισμένος να αλλάξει ή να διορθώσει το IBAN και να ορίσει τον πρωτεύοντα τραπεζικό λογαριασμό του. Παράλληλα μπορεί να κάνει τις πληρωμές του και μέσω ΙRIS.
Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει άμεσα την επικαιροποιημένη βεβαίωση απογραφής.
Επίσης, έχει αναπτυχθεί και η εφαρμογή «myEFKA mobile App», που είναι διαθέσιμη για όλες τις συσκευές, σε App Store και Google Play, για πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου που προσφέρει στον χρήστη τις ίδιες λειτουργικότητες, προσαρμοσμένες ειδικά για χρήση σε κινητά και τάμπλετ.
Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στις τέσσερις στρατηγικές πρωτοβουλίες ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ που έχει αναλάβει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση, ήτοι την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, τη δημιουργία του dashboard και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά ανέχτηκα το μίσος του»: Στο φως τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ - Εξηγούσε γιατί το έκανε
«Τα λέμε, Χάμπελ»: Ένας αποχαιρετισμός στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον σταρ που σφράγισε ανεξίτηλα «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον κινηματογράφο
Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
«Αρκετά ανέχτηκα το μίσος του»: Στο φως τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ - Εξηγούσε γιατί το έκανε
«Τα λέμε, Χάμπελ»: Ένας αποχαιρετισμός στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον σταρ που σφράγισε ανεξίτηλα «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον κινηματογράφο
Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα