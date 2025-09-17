Dashboard του Πολίτη: Mε ένα κλικ ένσημα, εκκαθαριστικά και πιστοποιητικά από τον ΕΦΚΑ - Πώς θα βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις

Η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στις τέσσερις στρατηγικές πρωτοβουλίεςτου ΕΦΚΑ που έχει αναλάβει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση, ήτοι την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, τη δημιουργία του dashboard και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.