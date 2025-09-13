Λάρι Ελισον – Oracle: Από «κακό παιδί» της Silicon Valley, ξανά στην κορυφή του κόσμου με περιουσία $400 δισ.
Λάρι Ελισον – Oracle: Από «κακό παιδί» της Silicon Valley, ξανά στην κορυφή του κόσμου με περιουσία $400 δισ.
Ο 80χρονος Έλισον εκτόξευσε την περιουσία του χάρη στις συμφωνίες cloud της Oracle - Η οικογένειά του ελέγχει την Paramount που ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery, ενώ κινείται στρατηγικά σε Χόλιγουντ, TikTok και ΑΙ
Πριν από 25 χρόνια, το Fortune αναρωτιόταν αν ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, θα μπορούσε να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ενώ το BusinessWeek σημείωνε ότι «είναι ξανά cool». Σήμερα, στα 80 του, ο Έλισον βρίσκεται πάλι στα πρωτοσέλιδα, μετά από μια σειρά συμφωνιών cloud που εκτόξευσαν τη μετοχή της Oracle κατά 35,9%, ανεβάζοντας την προσωπική του περιουσία κοντά στα 400 δισ. δολάρια – δεύτερη παγκοσμίως μετά τον Έλον Μασκ.
Η οικογένειά του ελέγχει πλέον την Paramount, που ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery, απειλώντας να αλλάξει τις ισορροπίες στο Χόλιγουντ. Ο ίδιος παραμένει συνδεδεμένος με τον Τραμπ, ενώ μέσω της Paramount, ο γιος του Ντέιβιντ στρέφει το CBS News προς τα δεξιά, με προσλήψεις συντηρητικών στελεχών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η οικογένειά του ελέγχει πλέον την Paramount, που ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery, απειλώντας να αλλάξει τις ισορροπίες στο Χόλιγουντ. Ο ίδιος παραμένει συνδεδεμένος με τον Τραμπ, ενώ μέσω της Paramount, ο γιος του Ντέιβιντ στρέφει το CBS News προς τα δεξιά, με προσλήψεις συντηρητικών στελεχών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα