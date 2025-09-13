Λάρι Ελισον – Oracle: Από «κακό παιδί» της Silicon Valley, ξανά στην κορυφή του κόσμου με περιουσία $400 δισ.

Ο 80χρονος Έλισον εκτόξευσε την περιουσία του χάρη στις συμφωνίες cloud της Oracle - Η οικογένειά του ελέγχει την Paramount που ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery, ενώ κινείται στρατηγικά σε Χόλιγουντ, TikTok και ΑΙ