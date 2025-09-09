Axia για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις α’ εξαμήνου με καταλύτες τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις
Axia για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις α’ εξαμήνου με καταλύτες τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις

Τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,9 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο - Στα 54,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη - Διατηρείται η σύσταση «buy» με τιμή στόχο τα 27,4 ευρώ ανά μετοχή

Αριστοτέλης Παππάς
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα παρουσιάσει άλλο ένα ισχυρό (solid) σετ αποτελεσμάτων στο α’ εξάμηνο του 2025, με τάσεις ανάπτυξης παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στο προηγούμενο (πρώτο) τρίμηνο, όπως επισημαίνει η Axia στο preview (προεπισκόπηση) των αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει αύριο ο όμιλος.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να δημοσιεύσει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ένα flash note για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025. Ο όμιλος θα δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για το α’ εξάμηνο μαζί με το λεπτομερές IR Report στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει την 1η Οκτωβρίου η τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Εκτός από τη σταδιακή εξομάλυνση της κερδοφορίας από την συμβατική ενέργεια και την παραγωγή, οι αναλυτές κάνουν λόγο για πολύ ισχυρή απόδοση στους κλάδους των κατασκευών και των παραχωρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις συμβάσεις παραχώρησης λόγω της λειτουργίας της Αττικής Οδού.

Η Axia προβλέπει ότι τα έσοδα για το α’ εξάμηνο θα φτάσουν τα 1.902,1 εκατ. ευρώ (πάνω από 1,9 δισ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 39,4% σε ετήσια βάση, με προσαρμοσμένο EBITDA στα 280,9 εκατ. ευρώ (+62,7% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 54,3 εκατ. ευρώ (-1,2% σε ετήσια βάση).

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακα στο newmoney.gr

