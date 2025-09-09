Axia για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις α’ εξαμήνου με καταλύτες τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις

Τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,9 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο - Στα 54,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη - Διατηρείται η σύσταση «buy» με τιμή στόχο τα 27,4 ευρώ ανά μετοχή